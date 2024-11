Galaxy A26 : Design actualisé, longue vie logicielle et performances solides attendues

Samsung continue de séduire les amateurs de smartphones économiques avec sa série Galaxy A, qui propose une variété de modèles adaptés à différents budgets. Le prochain smartphone de milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A26, a récemment fait surface à travers des rendus CAD. Ces images offrent un premier aperçu de ce que pourrait être le design du nouveau venu de la série Galaxy A. Voici ce que nous savons pour l’instant.

Le Galaxy A26 conserve un écran Infinity-U, une caractéristique courante des smartphones Samsung d’entrée et de milieu de gamme. Cependant, les bordures de l’écran restent épaisses, ce qui pourrait déplaire à certains utilisateurs. Selon les dimensions rapportées (164 x 77,5 x 7,7 ~ 9,7 mm, incluant la bosse de la caméra), le Galaxy A26 sera légèrement plus grand en hauteur, mais plus mince et étroit que son prédécesseur, le Galaxy A25, qui mesurait 161 x 76,5 x 8,3 mm. Un nouveau design pour le module caméra est également évoqué, bien qu’il conserve une configuration à triple capteur à l’arrière.

Le Galaxy A26 reste donc fidèle au visuel de Samsung avec un design globalement plat, à l’exception du module caméra légèrement proéminent et des boutons situés sur le côté (alimentation et volume). À l’arrière, on retrouve une configuration à triple caméra alignée verticalement avec un flash, un look emblématique des appareils Samsung.

Le Galaxy A26 a été repéré sur Geekbench le mois dernier, révélant la présence de la puce Exynos 1280, déjà utilisée sur le Galaxy A25. Il reste à savoir si une version équipée d’un SoC MediaTek sera proposée pour certains marchés, notamment l’Inde, comme ce fut le cas avec le Galaxy A16.

Côté mémoire, la version testée disposait de 6 Go de RAM, mais Samsung pourrait également proposer une variante avec 8 Go de RAM. Le téléphone tournera sous Android 15 avec l’interface One UI 7.0 dès sa sortie. Samsung continue de se démarquer par son engagement en matière de mises à jour logicielles. Le Galaxy A26 bénéficiera de 6 mises à jour majeures d’Android et de 6 ans de correctifs de sécurité, un atout majeur pour un smartphone milieu de gamme.

Support logiciel : une longévité accrue pour le Galaxy A26

La batterie de 5 000 mAh reste à confirmer, mais cela s’inscrirait dans la norme des smartphones économiques Samsung, promettant une autonomie solide pour les tâches quotidiennes.

Le Galaxy A26 5G devrait être lancé en décembre 2024 ou en janvier 2025. Il devrait être proposé dans une gamme de prix analogue à celle du Galaxy A25 5G, ce qui le positionnerait autour de la tranche des smartphones accessibles.

Avec ces premières informations, le Galaxy A26 s’annonce comme une mise à jour modérée, mais intéressante de son prédécesseur, avec un design affiné, un support logiciel prolongé et des performances solides pour un milieu de gamme. Reste à voir si Samsung apportera des améliorations significatives en matière d’affichage et de photographie. Nous devrions en apprendre davantage lors de son annonce officielle.