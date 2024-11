Accueil » ChatGPT devient un hub pour les développeurs : intégration directe avec VS Code, Xcode et plus

OpenAI continue de faire évoluer les versions de bureau de ChatGPT, consolidant son ambition d’intégrer l’IA dans les workflows quotidiens des utilisateurs. Avec les récentes mises à jour des versions macOS et Windows, l’objectif est clairement de permettre aux utilisateurs de rester dans l’application ChatGPT pour une grande partie de leurs tâches, sans avoir besoin de passer d’une application à l’autre.

Les utilisateurs de ChatGPT sur macOS bénéficient désormais de la possibilité d’ouvrir des applications tierces directement depuis l’application ChatGPT.

Les abonnés à ChatGPT Plus et Teams, ainsi que les utilisateurs des versions Enterprise et Edu dans un avenir proche peuvent accéder à des environnements de développement comme VS Code, Xcode, Terminal et iTerm2 via un menu déroulant intégré.

Cette approche rappelle l’intégration de GitHub Copilot avec les plateformes de codage, dévoilée en octobre. Alexander Embiricos, chef de produit pour l’équipe ChatGPT desktop, explique que beaucoup d’utilisateurs copiaient du texte ou du code généré par ChatGPT pour le coller dans d’autres applications. En intégrant des IDE directement dans ChatGPT, OpenAI répond donc à une demande importante de sa base d’utilisateurs, particulièrement chez les développeurs.

« Nous avons voulu commencer par les IDE car nous savions qu’une grande partie de nos utilisateurs sont des développeurs, et nous avons constaté beaucoup de copier-coller de contenu textuel depuis l’application vers d’autres plateformes », a déclaré Embiricos, qui était auparavant CEO de Multi, une startup spécialisée dans le partage d’écran, acquise par OpenAI en juin.

ChatGPT, une intégration limitée à macOS pour le moment

Afin de garantir la sécurité des données, OpenAI a conçu cette fonctionnalité pour être activée manuellement par l’utilisateur, renforçant ainsi la confidentialité des informations partagées entre applications. Avec cette intégration, il est désormais possible de travailler sur du code dans ChatGPT, puis de lancer VS Code ou un autre environnement avec le code déjà en cours d’édition.

Bien que cette intégration soit actuellement limitée à macOS, Embiricos a précisé que les utilisateurs de PC sous Windows devraient également en bénéficier prochainement. De plus, OpenAI prévoit d’étendre le nombre d’applications prises en charge. Sur Windows, l’application de bureau ChatGPT est désormais accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux du niveau gratuit, après une période de lancement limitée aux abonnés. En plus d’élargir la base d’utilisateurs, OpenAI a introduit le mode vocal avancé ainsi qu’une nouvelle fonction de capture d’écran dans l’application Windows.

« Nos clients nous ont souvent demandé d’ajouter le mode vocal avancé sur la version de bureau, et nous avons donc priorisé cette fonctionnalité pour l’application Windows », a indiqué Embiricos. La fonctionnalité de capture d’écran, optimisée pour les ordinateurs Windows, permet aux utilisateurs de choisir précisément les fenêtres qu’ils souhaitent capturer, simplifiant ainsi l’ajout d’images aux conversations avec ChatGPT.

Bien que de nombreuses fonctionnalités de la version macOS arriveront également sur Windows, OpenAI a souhaité rendre l’application PC accessible à un public plus large en priorité.

Les interfaces deviennent le nouveau champ de bataille

Avec ces intégrations, OpenAI se positionne dans une course pour créer des interfaces centralisées. Jusqu’à récemment, les utilisateurs devaient naviguer vers le site de ChatGPT pour générer du texte, du code ou des images avant de copier les réponses dans une autre application. Désormais, l’intégration de ChatGPT avec des applications tierces rend ce processus bien plus fluide.

GitHub avait déjà ouvert la voie avec des intégrations dans VS Code et Xcode pour son outil Copilot. Anthropic a également tenté de simplifier l’expérience avec Claude et sa fonctionnalité Artifacts, permettant aux utilisateurs de visualiser directement les pages générées sans quitter l’application. OpenAI, de son côté, a introduit Canvas, un outil similaire pour offrir une prévisualisation intégrée.

Amazon Web Services (AWS) a également annoncé des intégrations de son assistant IA Q Developer dans les IDE populaires comme Visual Studio Code et JetBrains, permettant aux développeurs de recevoir des suggestions de code et des complétions en temps réel, sans avoir à changer de fenêtre.

L’intégration d’applications n’est pas nouvelle en soi — de nombreux logiciels incluent depuis longtemps des outils complémentaires, comme Slack qui offre des applications intégrées pour Zoom, Atlassian, Asana, et Google.

En multipliant les intégrations et les fonctionnalités sur ses versions de bureau, OpenAI vise à rendre ChatGPT indispensable pour les professionnels, en particulier pour les développeurs. Alors que d’autres acteurs comme GitHub, Anthropic et AWS investissent également dans des solutions similaires, la course pour centraliser les flux de travail autour des interfaces IA ne fait que s’intensifier.