Threads explose : 275 millions d'utilisateurs actifs en un an !

Le réseau social Threads a officiellement atteint les 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels, un peu plus d’un an après son lancement. En juillet 2023, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a ajouté Threads à sa gamme de plateformes sociales. Cette application, développée par l’équipe d’Instagram, a depuis attiré une grande communauté.

Dimanche 3 novembre, Adam Mosseri, le dirigeant de Meta en charge d’Instagram et de Threads, a partagé cette nouvelle étape sur le réseau : « Hier, nous avons dépassé les 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur @Threads. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Il reste beaucoup à faire et de nombreux points à améliorer, mais il y a quelque chose d’excitant à propos de cet espace ».

Ce nouveau cap intervient 4 mois après que la plateforme ait atteint 175 millions d’utilisateurs actifs en juillet 2023, soulignant une impressionnante croissance depuis son lancement.

Dès ses débuts, l’équipe de Threads a introduit de nombreuses mises à jour pour améliorer l’expérience utilisateur, incluant une section « tendances » en mars, des outils de vérification des faits, des sondages, des GIFs, et même une version Web.

De nouvelles fonctionnalités en préparation pour Threads ?

En octobre dernier, un chercheur d’applications a évoqué la possibilité que Threads développe une option permettant aux utilisateurs de publier directement leurs publications et Reels Instagram sur Threads. Cette rumeur n’a pour l’instant ni été confirmée ni démentie par Meta.

Lors du lancement initial, Meta avait décrit Threads comme un espace permettant de prolonger ce qui fait le succès d’Instagram : « Instagram est l’endroit où des milliards de personnes se connectent autour de photos et de vidéos. Avec Threads, nous voulons étendre cette expérience aux contenus textuels, en créant un espace positif et créatif pour exprimer vos idées ».

La plateforme reprend certains aspects de l’univers Instagram, permettant aux utilisateurs de suivre et de se connecter avec des amis et des créateurs partageant les mêmes intérêts, tout en offrant une suite de contrôles de sécurité et d’outils de gestion de la communauté similaires à ceux d’Instagram.

Un succès prometteur, mais encore des défis à relever

Avec ses 275 millions d’utilisateurs actifs, Threads affiche une croissance rapide et continue d’innover pour améliorer l’engagement et l’expérience utilisateur. Cependant, comme l’a souligné Adam Mosseri, il reste des améliorations à apporter pour maintenir et renforcer cet élan. Ce succès montre également la capacité de Meta à diversifier son écosystème de réseaux sociaux tout en capitalisant sur l’audience massive d’Instagram.