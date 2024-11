Grok : Bientôt gratuit pour tous les utilisateurs de X ?

Près d’un an après le lancement de Grok, le chatbot d’IA générative de Elon Musk, X, et xAI, la plateforme prévoit enfin de rendre cet outil accessible à tous les utilisateurs, indépendamment de leur abonnement. Jusqu’à présent, l’accès à Grok était limité aux abonnés Premium, en particulier à ceux ayant souscrit à Premium+ lors de son lancement initial.

Selon des utilisateurs et des chercheurs de l’application, X teste désormais une version gratuite de l’IA Grok qui permettra bientôt aux utilisateurs d’accéder au chatbot sans abonnement. Confirmé par TechCrunch, ce programme de test est actuellement lancé en Nouvelle-Zélande, où certains utilisateurs peuvent essayer gratuitement l’expérience de Grok.

Bien que Grok est sous abonnement depuis son lancement, X a progressivement élargi l’accès, réduisant les exigences d’abonnement plusieurs mois après son lancement initial. La version gratuite est maintenant testée avec des limitations pour les utilisateurs non abonnés à X Premium.

Accès limité à X pendant la phase de test

Dans cette phase de test, les utilisateurs sans abonnement Premium ont un accès limité au chatbot avec des quotas journaliers. Pour le modèle Grok-2, les utilisateurs peuvent poser 10 questions toutes les 2 heures, tandis que le modèle Grok-2 mini permet jusqu’à 20 questions. Les utilisateurs peuvent également poser trois questions de type analyse d’image par jour.

Pour utiliser le service Grok gratuit, votre compte X doit avoir été créé il y a au moins 7 jours et un numéro de téléphone doit être associé au compte.

Elon Musk, qui a longtemps exprimé des réserves envers OpenAI, une entreprise qu’il avait autrefois soutenue, a créé xAI pour rivaliser avec la société de Sam Altman. Lancé en 2023, Grok se distingue par son ton sarcastique et humoristique, se positionnant comme une alternative décalée à d’autres IA génératives. Initialement, l’accès était limité aux abonnés Premium+ de X, mais l’entreprise a progressivement étendu l’accès à Grok en permettant aux abonnés du niveau intermédiaire Premium de l’utiliser.

Des discussions étaient en cours concernant une version gratuite pour tous, mais jusqu’à présent, cette expérience restait réservée aux abonnés payants. Avec cette nouvelle phase de tests en Nouvelle-Zélande, il semble que X se prépare enfin à ouvrir l’accès à Grok AI pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Un accès universel en préparation

Avec un méga-cluster de 100 000 GPU Nvidia pour entraîner Grok, l’offre xAI peut fournir une analyse détaillée d’un compte ou d’un message sur le réseau. Elle peut également coder, répondre à d’autres requêtes en utilisant un accès internet en temps réel, et réagir aux nouvelles générales sur X. L’ouverture de Grok à un plus grand nombre d’utilisateurs renforcera son attrait et sa portée, et l’entreprise pourrait envisager de poursuivre sa croissance afin de concurrencer des acteurs tels que ChatGPT, Claude et Gemini.

Ce test de la version gratuite de Grok marque un pas vers une accessibilité accrue pour les utilisateurs de X. Bien que certaines limitations soient toujours en place pour les utilisateurs non abonnés, cette initiative montre que X envisage un accès universel à Grok AI, qui pourrait bientôt être étendu à d’autres régions.