ChatGPT : L’IA qui domine le Web avec 3,7 milliards de visites !

Les plateformes de génération d’IA les plus populaires continuent de croître à mesure que les utilisateurs découvrent de nouvelles façons d’exploiter ces outils. ChatGPT domine la liste, enregistrant 3,7 milliards de visites dans le monde, des chiffres comparables à la part de marché des navigateurs. En termes d’utilisateurs mensuels, il se mesure uniquement à Google Chrome, estimé à environ 3,45 milliards.

D’après les statistiques de Similarweb, ChatGPT a connu une augmentation de 17,2 % de son trafic d’un mois à l’autre (MoM) et une impressionnante croissance de 115,9 % par rapport à l’année précédente (YoY). Parmi les événements marquants qui ont favorisé cette croissance en 2024, on note le changement d’adresse Web d’OpenAI, passant du sous-domaine chat.openai.com au domaine principal chatgpt.com. Le mois de mai 2024 a été particulièrement significatif, avec un pic de trafic atteignant 2,2 milliards de visites, suivi d’une croissance continue, selon David F. Carr, chercheur chez Similarweb.

Bien que ChatGPT ait fait son apparition remarquée en novembre 2022, OpenAI n’a cessé d’améliorer son produit en lançant de nouvelles versions, des fonctionnalités supplémentaires et des applications annexes, appelées GPT, pour maintenir l’intérêt des utilisateurs. L’une des dernières innovations est ChatGPT Search, un moteur de recherche intégré permettant de fournir des réponses en temps réel à des questions, telles que les scores sportifs, les dernières nouvelles et les cours boursiers.

Certains observateurs notent que l’évolution de ChatGPT le rapproche de l’industrie qu’il visait à révolutionner, à savoir la recherche en ligne, incarnée par Google Search. Bien que ChatGPT soit basé sur le Web et dépende encore des navigateurs, la comparaison avec Chrome est pertinente : en 2024, Chrome conserve une solide base de 35,4 milliards d’utilisateurs, avec une croissance modeste en glissement annuel, mais un bond de 45,35 % sur les cinq dernières années, selon Statscounter.

OpenAI a récemment acquis le nom de domaine chat.com, mais la société n’a pas encore révélé ses projets pour cette acquisition.

ChatGPT Search, Perplexity et Gemini : la nouvelle guerre ?

D’autres outils d’IA continuent également de gagner en popularité, même s’ils ne rivalisent pas encore avec ChatGPT. Par exemple, malgré des accusations de plagiat, le chatbot Perplexity a atteint 90,8 millions de visites en octobre, marquant une croissance de 25,5 % MoM et 199,2 % YoY. De son côté, Google Gemini a enregistré 291,6 millions de visites en octobre, avec une augmentation de 6,2 % MoM et 19 % YoY, soutenue par une mise à jour de ChromeOS qui a introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA dans les Chromebooks.

Le chatbot Claude d’Anthropic a connu 84,1 millions de visites en octobre, avec une croissance de 25,5 % MoM et une impressionnante augmentation de 394,9 % YoY, grâce au lancement récent d’une application de bureau pour Windows et macOS. Le site Web de Copilot de Microsoft a enregistré 69,4 millions de visites en octobre, affichant une croissance significative de 87,6 % MoM.

Enfin, NotebookLM, basé sur les modèles génératifs de Google, a vu un bond de 31,5 millions de visites en octobre, avec une croissance de plus de 200 % MoM. Cette application de prise de notes permet aux utilisateurs de traiter et de résumer divers formats d’informations à l’aide de prompts IA, renforçant son utilité pour la gestion et la synthèse de contenus variés.

Ces chiffres témoignent de l’essor constant des outils d’IA et de leur adoption croissante par les utilisateurs à la recherche d’efficacité et de nouvelles fonctionnalités dans leur quotidien digital.