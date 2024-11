Le design des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra révélé par une fuite d’images de l’étui

Samsung semble apporter des changements significatifs à la conception de la série Galaxy S25, particulièrement avec le modèle Ultra. Les images de coques de protection partagées récemment par le célèbre Roland Quandt confirment des éléments de design importants, notamment des coins arrondis pour la version Ultra, un changement par rapport aux angles plus marqués de ses prédécesseurs. Voici un aperçu détaillé de ce que l’on sait sur les différents modèles Galaxy S25.

Le modèle Galaxy S25 Ultra présente une découpe plus large sur sa coque de protection pour accueillir quatre capteurs de caméra, marquant une continuité avec les configurations photo robustes des précédents modèles Ultra. Les coins arrondis suggèrent un design adouci, tandis que les rendus de l’écran montrent des bordures plus fines, offrant ainsi un look épuré.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est légèrement plus fin que le Galaxy S24 Ultra, mesurant 162,82 x 77,65 x 8,25 mm. La réduction de l’épaisseur pourrait être liée à un affinage des bordures d’écran.

Galaxy S25 et Galaxy S25+ : Cohérence de design et triple caméra

Les Galaxy S25 et S25+ gardent une esthétique analogue aux précédents modèles, avec des découpes pour une configuration de triple caméra. Les boutons de volume et d’alimentation sont toujours situés sur le côté gauche, assurant une uniformité dans la série. Les dimensions des deux modèles montrent également un design légèrement plus mince, le Galaxy S25 mesurant 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, contre 7,6 mm pour le S24, et le Galaxy S25+ à 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, plus mince que les 7,7 mm du modèle S24+.

Là où Samsung semble diverger, c’est dans les puces utilisées dans différents marchés. Le modèle européen du Galaxy S25+ a été repéré sur Geekbench avec le processeur Exynos 2500, qui affiche des scores inférieurs par rapport au Snapdragon 8 Elite prévu pour le modèle Ultra. Ce dernier devrait offrir une augmentation impressionnante de 45 % des performances CPU et une amélioration de 40 % de l’efficacité énergétique du GPU.

Le Galaxy S25 Ultra bénéficierait également d’un système de refroidissement amélioré pour des performances plus stables, un point crucial pour les utilisateurs cherchant une expérience de jeu et de multitâche optimale.

Écrans plats et bordures affinées pour toute la série

Contrairement aux modèles antérieurs aux écrans incurvés, les Galaxy S25, S25+ et même le Galaxy S25 Ultra devraient tous proposer des écrans plats, offrant un look harmonieux à la série. Les bordures plus fines et les angles plus arrondis confèrent aux appareils une apparence plus moderne et minimaliste, inspirée des tendances de design actuelles.

En résumé, la série Galaxy S25 adopte un design plus uniforme avec des écrans plats et des bordures affinées, mais les différences de performances dues aux processeurs Exynos et Snapdragon restent un point notable. Le Galaxy S25 Ultra, avec ses spécifications haut de gamme et son processeur Snapdragon 8 Elite, se démarquera comme le modèle de choix pour ceux recherchant les meilleures performances, tandis que les Galaxy S25 et S25+ bénéficieront de la nouvelle conception plus épurée, avec peut-être une puissance légèrement réduite en fonction des marchés.

Ces nouveautés placent Samsung en bonne position pour concurrencer les autres marques haut de gamme, en combinant design et performance, et en répondant aux attentes des utilisateurs de smartphones premium.