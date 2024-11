Kindle Colorsoft : un lancement entaché de problèmes d’affichage

Les écrans électroniques à faible consommation d’énergie offrent un moyen fantastique de consommer toutes sortes de médias écrits et imprimés, et la technologie ne cesse de s’améliorer. Bien qu’Amazon soit l’un des acteurs les plus en vue dans ce domaine grâce à sa série de liseuses Kindle, l’entreprise a été un peu lente à adopter certaines de ces avancées, notamment la disponibilité d’écrans en couleur. Cela a finalement changé il y a quelques semaines avec le lancement du premier Kindle couleur, le Kindle Colorsoft.

Mais aujourd’hui, nous entendons déjà parler de problèmes avec ce nouveau matériel, car les propriétaires constatent que la couleur apparaît là où on ne l’attend pas. Les premiers utilisateurs de la Kindle Colorsoft qui viennent de recevoir leur appareil font état de problèmes avec l’écran, ce qui affecte leur expérience de lecture.

L’ajout d’un Kindle à écran couleur à la gamme existante semblait être un coup de maître pour Amazon : les puristes peuvent continuer à utiliser les tablettes monochromes qu’ils apprécient depuis toujours, et cette nouvelle option couleur devrait aider l’entreprise à ne pas perdre davantage d’utilisateurs au profit de concurrents qui utilisent la couleur depuis des années.

Le principal problème signalé par de nombreux utilisateurs sur Reddit et Amazon concerne une teinte jaunâtre visible en bas de l’écran du Kindle Colorsoft. Cette teinte altère la clarté de l’affichage, et plusieurs acheteurs ont également noté une netteté et une clarté moindres par rapport aux modèles Paperwhite. Pour un appareil vendu à un prix élevé de 299,99 euros, ces défauts d’affichage créent une certaine déception.

Amazon est consciente de cette situation et a réagi rapidement. Un porte-parole de la marque, Jill Tornifoglio, a déclaré au média The Verge qu’ils avaient reçu « un petit nombre de rapports » de consommateurs affectés. Voici sa déclaration :

Nous sommes conscients d’un petit nombre de rapports de clients observant une bande jaune en bas de l’écran. Nous prenons la qualité de nos produits au sérieux et examinons ce problème de près.

Pas étonnant pour un modèle de première génération

Les clients concernés sont invités à contacter le service client d’Amazon, qui a déjà commencé à expédier des unités de remplacement. Toutefois, il reste à voir si le problème est d’origine matérielle ou logicielle, bien que plusieurs utilisateurs aient constaté que le défaut d’affichage est apparu après une mise à jour logicielle.

Il n’est pas rare de rencontrer des problèmes avec des appareils de première génération, et bien qu’Amazon semble gérer rapidement les plaintes, cette situation pourrait affecter la confiance des consommateurs pour un produit vendu au prix premium de 280 dollars. À ce tarif, beaucoup d’utilisateurs s’attendent à une qualité sans compromis.

Acheter un Kindle Colorsoft ou rester fidèle au Paperwhite ?

Avec le Kindle Colorsoft qui coûte près du double d’un Kindle Paperwhite, certaines personnes pourraient se demander si un modèle en couleur vaut vraiment la peine, surtout avec ces problèmes initiaux. Le Paperwhite reste un choix populaire grâce à son écran sans défauts majeurs et sa clarté remarquable.

Alors, que pensez-vous d’un Kindle en couleur à ce prix ? Ces problèmes d’affichage vous dissuaderaient-ils d’acheter le Kindle Colorsoft ou préféreriez-vous opter pour un Kindle Paperwhite ?