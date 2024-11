iPhone 17 : Écrans LTPO pour tous les modèles, y compris la version Slim ?

Apple semble enfin prêt à rattraper son retard en matière de technologies d’affichage pour l’iPhone. Selon le média coréen ETNews, qui cite une source industrielle, la gamme iPhone 17 pourrait bénéficier d’écrans LTPO (oxyde de polycristallin à basse température) sur tous les modèles, y compris les versions d’entrée de gamme et le modèle « slim » attendu.

La technologie LTPO permet à un écran OLED de varier dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement tout en réduisant la consommation énergétique. Elle offre une interaction plus fluide grâce à un taux de rafraîchissement adaptable, tout en préservant la batterie. Apple a jusqu’ici réservé cette technologie à ses modèles Pro, sous le nom de « ProMotion », en permettant des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Cette technologie est également nécessaire pour les fonctions d’affichage toujours allumé (Always-On), actuellement disponibles seulement sur les modèles haut de gamme.

Un changement majeur pour l’iPhone 17 en 2025

Si ces rumeurs se concrétisent, Apple pourrait enfin abandonner les écrans 60 Hz sur toute la gamme iPhone 17. Les modèles d’entrée de gamme bénéficieraient alors de la même fluidité que les modèles Pro, un bond en avant face aux modèles Android milieu de gamme, qui intègrent souvent le 120 Hz depuis plusieurs années. L’iPhone SE, pour sa part, pourrait également bénéficier de la technologie OLED dès l’année prochaine, bien qu’il conserverait probablement un écran 60 Hz pour des raisons de coût.

Apple travaillerait également sur une version ultra-mince de l’iPhone 17, surnommée l’iPhone 17 Slim ou Air. Ce modèle viserait un design plus élancé avec un châssis en titane, semblable aux iPhone Pro actuels, mais avec des ajustements qui pourraient inclure une Dynamic Island plus discrète et un écran de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon certaines sources, pour respecter le format compact, ce modèle pourrait n’intégrer qu’un seul capteur photo à l’arrière.

Performances et intégration d’Apple Intelligence

Le processeur A19, accompagné de 8 Go de RAM, pourrait également être généralisé sur l’ensemble des modèles iPhone 17, permettant l’utilisation complète de la suite Apple Intelligence. Cette configuration permettrait aux modèles d’entrée de gamme de tirer parti de nouvelles fonctionnalités avancées d’IA, telles que la génération d’images et la reconnaissance visuelle.

L’iPhone 17 pourrait marquer un tournant important pour Apple, rendant plus accessibles les technologies haut de gamme tout en innovant avec un modèle slim attendu par de nombreux fans de la marque. Bien que ces informations soient encore au stade de rumeurs, elles préfigurent une évolution importante pour les iPhone de 2025, renforçant Apple dans sa volonté de se démarquer en matière de design et de performances tout en intégrant des technologies déjà bien présentes dans le monde Android.