Teams révolutionne la gestion des messages : Tout centralisé dans la conversation !

Microsoft Teams s’apprête à révolutionner l’organisation des messages pour simplifier la collaboration en ligne. Grâce à une nouvelle mise à jour, toutes les conversations, équipes et canaux seront désormais centralisés dans le menu « Conversation ».

Ce changement est conçu pour permettre aux utilisateurs de suivre leurs notifications de manière plus efficace et de rester concentrés sur les messages les plus importants, rendant ainsi la collaboration plus productive.

Dans un post de blog, Microsoft explique que cette refonte de l’interface répond à la demande croissante de productivité dans les espaces de travail numériques. La nouvelle interface regroupe toutes les discussions et canaux sous l’onglet « Conversation ».

En réduisant le besoin de passer d’une section à l’autre, Microsoft vise à améliorer l’ergonomie et l’accessibilité de Teams pour les utilisateurs, facilitant ainsi la recherche d’informations et la gestion des messages dispersés.

Nouvelles fonctionnalités de filtrage et de personnalisation dans Teams

En plus de ce hub centralisé, Teams introduit une vue dédiée aux @mentions, permettant aux utilisateurs de consulter rapidement les messages où ils ont été mentionnés directement. Les utilisateurs auront également la possibilité d’activer des filtres personnalisés, pour trier et prioriser les conversations en fonction de leurs préférences. Les nouvelles options de personnalisation incluent la séparation des vues de discussions et de canaux, l’activation d’aperçus de messages, et l’affichage de tous les canaux dans une liste unique.

La section « Favoris » rassemble désormais les discussions et canaux épinglés, offrant ainsi un accès rapide aux éléments clés. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent créer des sections personnalisées qui regroupent des conversations, canaux et réunions liés à un projet spécifique ou un sujet particulier, leur permettant de rester organisés autour de thèmes de travail précis.

Accessibilité et portabilité sur tous les appareils

Cette nouvelle expérience unifiée de Teams sera déployée sur les applications de bureau, mobile, Android et iOS, assurant une continuité de l’organisation du travail, même en déplacement. La mise en place de cette mise à jour est prévue dans les prochains jours, ce qui permettra aux utilisateurs de suivre leur charge de travail de manière flexible et centralisée, où qu’ils soient.

Conversations en fil et futur de Teams

En parallèle, Microsoft développe également une fonctionnalité très attendue de conversations par fil dans Teams, prévue pour mi-2025. Cela permettra aux utilisateurs d’organiser les échanges de manière plus cohérente en répondant directement à des messages spécifiques au sein de discussions de groupe. Cette amélioration vise à simplifier l’expérience utilisateur et à rendre Teams plus intuitif.

Avec cette série de nouvelles fonctionnalités, Microsoft Teams se positionne pour répondre aux besoins des professionnels modernes, qui ont besoin d’outils de collaboration efficaces et personnalisables. Ces innovations apportent des solutions concrètes aux défis de productivité et de gestion de l’information dans des environnements de travail de plus en plus exigeants.