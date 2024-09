iPhone 16 : Des délais de livraison record, signe d’une demande en berne ?

L’iPhone 16 affiche les délais de livraison les plus courts de ces cinq dernières années, ce qui laisse présager une demande atone pour les nouveaux smartphones d’Apple, malgré leurs fonctionnalités boostées à l’IA.

Une étude menée par Morgan Stanley sur les délais de livraison révèle un enthousiasme bien moindre pour le dernier-né d’Apple que pour ses prédécesseurs. La société financière estime que la demande pour les nouveaux smartphones est en baisse, selon un message aux investisseurs consulté par AppleInsider.

Voici un comparatif des délais de livraison entre l’iPhone 16 et l’iPhone 15 :

iPhone 16 Pro Max : 25,5 jours (contre 43,5 jours en 2023)

iPhone 16 Pro : 18,5 jours (contre 32,5 jours en 2023)

iPhone 16 : 9 jours (contre 14 jours en 2023)

iPhone 16 Plus : 7,9 jours (contre 13,9 jours en 2023)

En moyenne, le délai de livraison pour la série iPhone 16 est de 14 jours, le plus court de ces cinq dernières années. Morgan Stanley estime à 50 % la probabilité qu’Apple réduise ses commandes, tout en soulignant que les délais de livraison ne sont pas l’indicateur le plus fiable de la performance d’un produit dans les premiers jours de son lancement.

Des délais courts, pas forcément synonymes de mauvaises ventes

Un délai de livraison court ne signifie pas nécessairement que le produit ne se vend pas bien. Dans ce cas, il est possible qu’Apple ait correctement anticipé la demande initiale et dispose de stocks suffisants pour assurer une livraison plus rapide que lors des précédents lancements, dont certains ont été perturbés par la pandémie.

Morgan Stanley apporte également des éclairages supplémentaires sur ce lancement, affirmant que les premiers acheteurs optent pour la mise à niveau en raison de l’obsolescence de leurs anciens téléphones ou de leur désir d’une meilleure caméra et d’une autonomie améliorée. L’IA ne semble pas être un facteur déterminant dans les décisions d’achat pour le moment, peut-être parce que Apple Intelligence est actuellement disponible en version bêta.

Un lancement en demi-teinte ?

Plusieurs signes, allant de la faible demande en précommande aux remises accordées aux employés, suggèrent que l’iPhone 16 peine à décoller. Bien que certains rapports encourageants aient également été publiés, les observations de Morgan Stanley renforcent l’idée que les téléphones ne connaissent pas un bon départ.

Historiquement, les délais de livraison se sont avérés être un outil fiable pour évaluer la demande, et des délais plus courts indiquent souvent un lancement décevant. L’avenir nous dira si l’iPhone 16 parviendra à inverser la tendance et à séduire les consommateurs, ou si cette génération marquera un tournant dans la popularité des smartphones Apple.