Motorola ThinkPhone 2 : Plus compact, plus abordable, mais toujours aussi robuste ?

Motorola, connu pour sa cadence de lancement effrénée de nouveaux modèles de smartphones, semble avoir quelque peu délaissé la famille ThinkPhone depuis la présentation de son premier membre en 2023. Heureusement, les amateurs de smartphones robustes, les utilisateurs professionnels et les passionnés de cybersécurité peuvent se réjouir : une deuxième édition du ThinkPhone serait en préparation et son annonce ne devrait plus tarder.

Comparé à son prédécesseur, le ThinkPhone de seconde génération devrait, de manière assez surprenante, se contenter d’un écran et d’une batterie plus petits. Bien que cela ne constitue pas nécessairement une régression, cette décision va à l’encontre des tendances actuelles du marché.

En revanche, l’inclusion d’un chargeur dans la boîte pourrait être un moyen pour Motorola de se démarquer en 2025, même si cette pratique est de moins en moins courante chez les fabricants de smartphones Android.

Autre point intéressant, le ThinkPhone serait proposé dans une seule configuration de stockage et de mémoire, avec un SoC Dimensity 7300 de milieu de gamme remplaçant le Snapdragon 8+ Gen 1, qui n’était déjà pas tout à fait haut de gamme, du premier modèle.

L’une des améliorations les plus évidentes et sans doute les plus importantes concerne le capteur de profondeur tertiaire de 2 mégapixels, largement inutile sur le modèle original, qui serait remplacé par un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, beaucoup plus pratique et performant.

Caractéristiques attendues du Motorola ThinkPhone (2025)

Écran P-OLED LTPO de 6,36 pouces avec une résolution de 2670 x 1200 pixels, une densité de 460 ppp et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7300

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Caméra arrière principale de 50 mégapixels

Objectif ultra grand-angle secondaire de 13 mégapixels

Capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x

Batterie de 4 310 mAh avec capacité de charge de 68 W

Adaptateur TurboPower 68 W inclus dans la boîte

Dimensions : 154,1 x 71,2 x 8,1 mm

Poids : 171 grammes

Protection d’écran Gorilla Glass 7i

Résistance à l’eau et à la poussière IP68

Durabilité MIL-STD-810H

Dos en fibre de carbone

Quel prix pour le ThinkPhone de seconde génération ?

C’est la grande question à laquelle Android Headlines n’a pas encore répondu. Bien que nous ne disposions pas d’informations privilégiées sur les plans de Motorola en matière de prix et de disponibilité pour cette suite tardive du ThinkPhone, il semble logique de s’attendre à un prix légèrement plus abordable que les 999 euros initialement demandés pour la première version du smartphone robuste.

Bien sûr, l’attrait du ThinkPhone 2 sera considérablement renforcé par le peu de téléphones robustes décents disponibles actuellement, quel que soit le prix.

Des évolutions notables, mais aussi quelques compromis