Insta360 Link 2 et Link 2C : Les webcams nouvelle génération boostées à l’IA

Le spécialiste des caméras innovantes, Insta360, vient de lever le voile sur ses nouvelles webcams Link 2 et Link 2C. Destinées à la visioconférence, au livestreaming, à l’éducation et bien plus encore, ces webcams de seconde génération promettent une expérience vidéo améliorée grâce à des technologies de pointe.

Les Link 2 et Link 2C sont équipées d’un capteur d’image de 0,5 pouce de nouvelle génération et d’un algorithme d’IA personnalisé, garantissant des performances optimales en basse lumière, des hautes lumières plus détaillées et des ombres plus précises. Les deux webcams enregistrent en 4K à 30 images par seconde (ou 1080p à 60 images par seconde) avec HDR, et prennent en charge l’autofocus véritable à une distance de seulement 10 cm.

Insta360 n’a pas lésiné sur les fonctionnalités intelligentes. Les modes Voice Focus, Voice Supression et Music balance sont au cœur de ces nouvelles caméras, permettant une qualité audio irréprochable. Vous pouvez également créer des arrière-plans personnalisés pour masquer votre environnement, activer un bokeh naturel de type reflex numérique, et bien plus encore.

La fonction True Focus, basée sur la technologie de détection de phase autofocus (PDAF), garantit une mise au point rapide et précise pour des images toujours nettes.

Des modes innovants pour une utilisation polyvalente

La fonction tableau blanc est particulièrement pratique, fonctionnant de manière analogue à Desk View sur macOS. La caméra, montée sur votre écran d’ordinateur, capture une vue aérienne de votre bureau grâce à la correction de perspective et à d’autres astuces vidéo. Ce mode est idéal pour les présentations lors d’appels vidéo, les tutoriels, l’éducation, le support technique, etc. Avec le mode Smart Whiteboard, votre Link détecte automatiquement le tableau blanc sur lequel vous présentez.

Le modèle phare Link 2 dispose d’un cardan à 2 axes qui permet à la caméra de pivoter et de s’incliner pour suivre vos mouvements dans une pièce. Son algorithme de suivi prend en charge les zones de pause-suivi, des limites personnalisables où la caméra ne vous suivra pas. Cette fonctionnalité est idéale pour présenter des objets ou des produits à la caméra, par exemple lors de livestreams de commerce électronique.

L’IA permet également le zoom, le recadrage et le cadrage automatiques, même avec plusieurs participants dans le champ.

Confidentialité et accessoires

Insta360 a également pensé à la confidentialité. Les nouvelles Link sont équipées d’un volet de confidentialité physique intégré pour vous rassurer lorsque vous n’utilisez pas la webcam. Comme le modèle original, elles s’inclinent automatiquement vers le bas après 10 secondes d’inactivité (vous pouvez également incliner manuellement l’objectif vers le bas).

Insta360 propose également des accessoires améliorés pour ses nouvelles webcams. Un nouveau support magnétique est inclus dans la boîte pour fixer facilement votre Link sur un moniteur, un téléviseur ou un trépied externe (via le point de montage 1/4 pouce intégré).

Disponibilité et prix

Les Insta360 Link 2 et Link 2C sont disponibles à la commande dans le monde entier par la boutique en ligne Insta360, la boutique Insta360 sur Amazon et certains revendeurs. La Insta360 Link 2 est proposée au prix de 230 euros sur Amazon. La Links 2C coûte 170 euros.

Avec leurs fonctionnalités innovantes, leur qualité d’image exceptionnelle et leur souci de la confidentialité, les Insta360 Link 2 et Link 2C redéfinissent les standards des webcams modernes. Que vous soyez un professionnel de la création, un enseignant, un streamer ou simplement à la recherche d’une webcam de haute qualité pour vos appels vidéo, ces nouveaux modèles d’Insta360 méritent toute votre attention.