Android se met au bureau : le mode multi-fenêtres nouvelle génération débarque !

Google explore de nouvelles frontières pour Android ! Le géant de la technologie vient de dévoiler un aperçu pour les développeurs d’une fonctionnalité inédite : le « fenêtrage de bureau ». Cette innovation permettra aux utilisateurs de visualiser plusieurs applications simultanément, chacune s’affichant dans une fenêtre redimensionnable et repositionnable à volonté sur l’écran.

Cette nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android vous permettra de redimensionner librement les applications et de les disposer à votre guise sur votre écran, ce qui facilitera le jonglage entre plusieurs tâches.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée à la Google Pixel Tablet équipée d’Android 15 QPR1 Beta 2. Toutefois, Google encourage les développeurs à adapter leurs applications pour la prise en charge de cette nouveauté, laissant entrevoir un déploiement plus large à l’avenir.

Une évolution naturelle pour Android

Historiquement conçu pour les smartphones à petit écran, Android ne permettait initialement d’afficher qu’une seule application à la fois, en plein écran.

Android 7.0, sorti en 2016, a marqué un premier tournant avec l’introduction d’une fonctionnalité multi-fenêtres basique, autorisant l’affichage de deux applications côte à côte ou l’une au-dessus de l’autre en mode portrait.

Cependant, cette approche restait limitée par rapport à la flexibilité offerte par les systèmes d’exploitation de bureau. Des développeurs tiers ont alors pris le relais en créant leurs propres interfaces utilisateur de type bureau pour Android.

Google prend les choses en main

Certains de ces systèmes d’exploitation de bureau basés sur Android, comme RemixOS, ont disparu, tandis que d’autres, comme Bliss OS, perdurent. Des entreprises telles que Samsung et Motorola ont également développé leurs propres modes multi-fenêtres pour une expérience de bureau sur tablette ou en connectant un smartphone à un écran externe. Google a même intégré la prise en charge multi-fenêtres des applications Android dans ChromeOS.

Jusqu’à présent, le système d’exploitation Android standard de Google ne proposait qu’une prise en charge limitée et expérimentale de la gestion de fenêtres « libre ». Mais, il semble que Google soit désormais prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de multi-fenêtres pour les appareils Android à grand écran.

Un mode multi-fenêtres complet et flexible

Ce nouveau mode d’affichage permettra non seulement de voir plusieurs applications à la fois, mais aussi d’afficher plusieurs instances d’une même application. Vous pourrez ainsi consulter deux pages Web dans des fenêtres de navigateur distinctes ou créer un nouveau document tout en continuant à travailler sur un document existant.

Les utilisateurs pourront organiser leurs applications comme ils le souhaitent : côte à côte, superposées, etc. Une barre des tâches en bas de l’écran affichera les applications épinglées, ainsi qu’un bouton pour accéder à l’ensemble des applications. Chaque fenêtre disposera d’une barre supérieure avec des icônes pour la fermer, la maximiser et d’autres fonctions que les développeurs pourront ajouter.

Android reste fidèle à son ADN

Android est toujours conçu en priorité pour exécuter des applications en plein écran, et c’est ainsi qu’elles s’ouvriront par défaut. Mais sur les appareils prenant en charge le fenêtrage de bureau, les utilisateurs pourront appuyer longuement sur une barre en haut de la fenêtre d’une application en plein écran, puis la faire glisser vers le centre de l’écran pour la réduire à une fenêtre redimensionnable et déplaçable. Sur les appareils équipés d’un clavier, il sera également possible de passer en mode fenêtrage de bureau en appuyant sur Ctrl + Bas + une touche « meta » (touche Recherche sur les Chromebooks, Commande sur les MacBook ou touche Windows sur les systèmes Windows).

Cette évolution majeure d’Android pourrait bien transformer l’expérience utilisateur sur les tablettes et autres appareils à grand écran, offrant une flexibilité et une productivité accrues, dignes d’un véritable système d’exploitation de bureau.

Pour l’instant, les utilisateurs peuvent accéder à la Developer Preview dans la dernière version d’Android 15 QPR1 Beta 2 pour les Pixel Tablet. Nous ne savons toujours pas quand la fonctionnalité sera déployée pour tout le monde — ou si elle arrivera sur le Google Pixel 9 Pro Fold.