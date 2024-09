Garmin Fenix 8 Pro et MicroLED : la gamme prête à s’étoffer ?

La Garmin Fenix 8 vient à peine d’être dévoilée, proposant trois tailles différentes et des options d’affichage AMOLED et MIP Solar, qu’une version Pro se profile déjà à l’horizon. Des captures d’écran de l’application Garmin Connect, apparues sur Reddit, montrent une Fenix 8 Pro en deux tailles (47 mm et 51 mm) et une Fenix 8 MicroLED, bien qu’avec des illustrations provisoires.

Il semblerait que Garmin ait vendu la mèche par inadvertance, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur ou que les captures d’écran soient fausses.

Quoi qu’il en soit, une fuite d’informations sur un nouveau produit quelques jours seulement après le lancement de son prédécesseur est un événement rare. Pourtant, c’est exactement ce qui semble être arrivé à Garmin.

Il est important de noter que, malgré l’existence potentielle d’un modèle « Pro’ » de la Fenix 8, la version actuelle est déjà loin d’être une smartwatch ordinaire. Garmin la qualifie même de produit « premium », avec un prix de départ de 1 099,99 euros pour le confirmer.

La Fenix 8 standard offre déjà des fonctionnalités avancées telles que l’amélioration de l’entraînement musculaire, une lampe de poche LED, un microphone et une autonomie de batterie incroyable de 48 jours sur les modèles MIP. On se demande donc quelles améliorations supplémentaires un modèle Pro pourrait apporter sans devenir un type de montre complètement différent.

Fenix 8 Pro et Fenix 8 microLED : un intérêt ?

Un modèle microLED est peut-être plus facile à anticiper, car il offrirait probablement un niveau de luminosité plus élevé et un écran plus économe en énergie. Cependant, étant donné que la Fenix 8 standard propose déjà plusieurs options d’affichage, cela suffirait-il à justifier une toute nouvelle smartwatch ?

Seul le temps nous le dira.