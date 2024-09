« Strava Jockey » : Quand falsifier ses entraînements devient un business lucratif

Dans un monde où tout peut être partagé en ligne, certains utilisateurs de Strava falsifient leurs séances d’entraînement pour impressionner ceux qui les suivent.

Pour ceux qui l’ignorent, Strava est une application qui permet de suivre les courses à pied et à vélo, avec des statistiques disponibles une fois l’entraînement terminé, notamment la distance parcourue, l’allure moyenne, le temps écoulé, le dénivelé, les calories et la fréquence cardiaque moyenne. Les séances d’entraînement peuvent être visibles par tous les utilisateurs.

Bien que l’application soit destinée à suivre votre progression, certains utilisateurs ont créé des « mules Strava ». L’utilisateur partage alors les données de la course effectuée par quelqu’un d’autre et les fait passer pour les siennes.

Un Indonésien, Wahyu Wicaksono, compte 76 clients réguliers. Il a déclaré à la chaîne britannique ITV News qu’il effectuait en moyenne « une ou deux courses par jour », en fonction de la longueur de la course demandée. Le coureur fait de la publicité pour ses services sur les réseaux sociaux et une fois qu’un client s’est inscrit, il se connecte à son compte Strava pour effectuer la course. L’homme demande 14 000 roupies indonésiennes, soit environ 0,82 euros.

« La course à pied est mon hobby depuis l’enfance et je participe souvent à des championnats de course à pied », a-t-il déclaré à ITV News. « Je peux gagner beaucoup d’argent en étant jockey Strava, alors je me suis dit pourquoi pas ? ».

Devenir un « Strava jockey » est devenu un business pour certains

#stravamules #stravacheating #fitness #workout ♬ Trap, hip hop, dark beat ♪(963369) – Ninja_Muzik_Tokyo @screenshothq Some Strava users are hiring "mules" to log workouts for them, boosting their kudos on the fitness app. Self-confessed Strava mule @Veljko went viral on TikTok sharing how he trains on clients' behalf. Although Strava warns that mules violate their terms of service and will be suspended, this trend highlights a shift from working out for health and wellbeing to online validation 🏃

L’attrait du métier de « Strava jockey » s’est répandu au Royaume-Uni, où un expert en informatique, Gil, a également parlé de son expérience à l’éditeur de presse.

Le cycliste devenu homme d’affaires demande 2,50 livres sterling (environ 2,96 euros) pour une course de 5 kilomètres et envisagerait même de mettre en place un programme d’abonnement pour les clients enthousiastes.

Dans un communiqué, Strava a déclaré : « La mission de Strava est de motiver les gens à vivre leur meilleure vie. Une partie de la magie de la plateforme vient de l’authenticité de notre communauté mondiale lorsqu’elle télécharge une activité, donne des félicitations ou s’engage dans un club. Comme l’exigent nos conditions de service, les athlètes Strava acceptent de créer un seul compte pour leur usage personnel et de ne pas partager leur compte ou leurs informations d’identification Strava avec d’autres personnes ».

« Les comptes qui enfreignent les conditions d’utilisation, notamment en partageant des informations sur le compte ou en donnant une fausse représentation de l’athlète et/ou de l’activité, seront suspendus de la plateforme. Il est important de protéger et de respecter les progrès et le travail de nos athlètes lorsqu’ils s’entraînent tous les jours ».