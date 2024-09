Accueil » Android 16 : Une refonte majeure des Paramètres rapides et du Panneau de notifications

Android 15 a récemment atteint la version AOSP et les appareils Google Pixel la recevront bientôt, suivis par d’autres fabricants. Il n’est pas surprenant de supposer que Google a déjà commencé à travailler sur Android 16, et l’un des premiers changements majeurs que le géant prévoit dans Android 16 est une refonte complète du panneau de notification et des paramètres rapides.

Pour ceux qui ne savent pas pourquoi Google pourrait modifier l’expérience des paramètres rapides, un grand nombre d’utilisateurs ont initialement détesté (et certains le font encore) le panneau lorsqu’il a été déployé pour la première fois dans Android 12. Cela était dû aux tuiles 1×2 agrandies qui prennent beaucoup d’espace, aux fonctionnalités manquantes et à la suppression de tuiles utiles comme les données mobiles.

Quelques-unes des fonctionnalités les plus demandées, comme les paramètres Bluetooth étendus, n’ont pas été ajoutées avant Android 14 ! Il en va de même pour la bascule des données mobiles, qui reste intégrée à la tuile Internet, et qui ne changera probablement pas non plus avec Android 16.

Cependant, l’esthétique générale des Paramètres rapides et du panneau des Notifications change.

Les Paramètres rapides d’Android 16 en action

L’expert Android Mishaal Rahman a activé le nouveau panneau des Paramètres rapides dans Android 15 QPR1 et l’a partagé via Android Authority. Le nouveau panneau semble très différent de celui d’Android 15. Il affirme que ce changement sera probablement lancé avec Android 16 au lieu des cycles QPR d’Android 15.

Bien qu’il s’agisse encore d’un design précoce, l’un des premiers changements est que le panneau apparaîtra désormais comme une superposition et que l’ombre sombre sous les Paramètres rapides n’existe plus.

Un autre changement majeur et très demandé concerne les tuiles des Paramètres rapides. Alors qu’il y a toujours quatre tuiles 1×2, les autres seront toutes de taille 1×1. De cette façon, vous pouvez mettre un total de 12 tuiles (quatre 1×2 et huit 1×1) au lieu des 8 tuiles 1×2 actuelles. Cela permettra aux utilisateurs d’avoir plus de tuiles dans les paramètres rapides.

Paramètres rapides clairs et sombres dans Android 16

Google travaille enfin sur un mode clair. Les paramètres rapides d’Android 15 apparaissent toujours sombres sur Pixel UI et c’est un changement bienvenu. Le meilleur changement est, de loin, les nouvelles options d’édition.

La modification et l’ajout de tuiles dans le menu actuel des paramètres rapides sont pénibles, car les tuiles agrandies occupent trop d’espace. Les actions de glisser-déposer prennent du temps, car il faut faire glisser les tuiles jusqu’en haut.

Modification des tuiles

Dans Android 16, la section d’édition sera aussi simple que de faire glisser et d’ajuster les icônes, comme vous le faites avec les icônes des applications sur l’écran d’accueil. Tout cela grâce à des icônes beaucoup plus petites dans la section Paramètres rapides principale et dans le menu de sélection des tuiles.

Il y a un défaut dans la nouvelle implémentation qui risque de ne pas plaire à tout le monde, c’est l’accès aux nouveaux paramètres rapides. Le panneau des paramètres rapides d’Android 16 nécessite un glissement à deux doigts, et les Paramètres rapides partiels ont été essentiellement éliminés.

Il n’y a plus de tuiles de réglages rapides partiels accessibles d’un seul geste. Au lieu de cela, il suffit de glisser le doigt une fois pour afficher les notifications en attente. Espérons que Google ne procédera pas à cette modification, car elle prive en quelque sorte les paramètres « rapides » de leur essence.

Notifications et glissement de deux doigts

L’une des raisons de ce changement pourrait être l’impossibilité d’accéder aux paramètres rapides partiels d’une seule main sur les téléphones de grande taille. Étant donné que les utilisateurs de ce type de téléphones utilisent de toute façon leurs deux mains, un glissement à deux doigts ne demanderait pas beaucoup d’efforts, si ce n’est de se familiariser avec cette technique au cours des premiers jours.

Par ailleurs, les notifications ne semblent pas apparaître sous le nouveau panneau des réglages rapides, du moins pas dans la démo que Mishaal a partagée, ce qui est dommage. Si c’est le cas, il faudrait d’abord fermer le panneau et effectuer un nouveau swipe pour accéder aux notifications, ce qui ne serait en aucun cas « rapide ».

En fin de compte, les panneaux Réglages rapides et Notifications seront séparés, de la même manière qu’Apple traite le Centre de notifications et le Centre de contrôle sur iOS.

Les paramètres rapides d’Android 16 semblent prometteurs

Et c’est ainsi que nous arrivons à la fin de tous les changements. Jusqu’à présent, les nouveaux Paramètres rapides semblent être une refonte majeure et devraient plaire à de nombreux utilisateurs d’Android. Cependant, le fait d’avoir un panneau de notification séparé et d’éliminer le panneau partiel des paramètres rapides pourrait contrarier certains utilisateurs.

Nous avons récemment vu Nothing réorganiser les paramètres rapides dans sa dernière bêta Nothing OS 3.0 basée sur Android 15, et cela montre à quel point les paramètres rapides sont importants pour les utilisateurs d’Android.