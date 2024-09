Accueil » Acer dévoile les Nitro V 14 et V 16 : PC de jeu puissants pour gamers et étudiants

Acer a lancé deux nouveaux ordinateurs portables de jeu dans sa série Nitro V, le Acer Nitro V 14 et le Acer Nitro V 16. Le Nitro V 14 est le plus portable des deux, mais le Nitro V 16 est destiné aux joueurs d’entrée de gamme et aux étudiants.

Le Nitro V 14 est le plus petit et le plus mobile des deux ordinateurs portables. Il est équipé d’un écran de 14,5 pouces, d’un processeur AMD Ryzen 8040 et d’une carte graphique discrète NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Cela signifie qu’il dispose d’une bonne autonomie en plus de performances impressionnantes. Le Nitro V 16, quant à lui, dispose d’un écran de 16 pouces, d’un processeur Intel Core 14e Gen (Intel Core i7-14650HX) et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop.

Le GPU du Nitro V 16 est légèrement meilleur que le 4050, mais ce n’est toujours pas le meilleur proposé par NVIDIA. La différence est donc suffisamment faible pour que les joueurs choisissent leur ordinateur portable en fonction du processeur qu’ils préfèrent. Le Nitro V 14 est équipé d’un AMD Ryzen 8040 avec un NPU dédié.

Bien que le Intel Core i7-14650HX dispose d’un NPU, il ne s’agit pas techniquement d’un NPU dédié comme le AMD Ryzen 8040. Le NPU du processeur Intel est intégré au cœur du CPU, partageant les ressources avec les autres fonctions du CPU. En résumé, si vous prévoyez d’utiliser l’IA de manière plus intensive, le Nitro V 14 est un meilleur choix.

Les deux ordinateurs portables présentent de nombreuses caractéristiques pour les joueurs et les étudiants. Il s’agit notamment d’écrans à taux de rafraîchissement élevé, de systèmes de refroidissement avancés et de la prise en charge de fonctions basées sur l’IA telles que NVIDIA DLSS 3.5. Le GPU des deux ordinateurs est capable de jouer à des jeux très exigeants, de sorte que vous n’aurez probablement pas besoin d’une mise à niveau avant un certain temps. Les deux ordinateurs portables sont dotés de plusieurs options d’affichage, dont les résolutions WQXGA et WUXGA. Les deux ordinateurs portables disposent également d’une mémoire DDR5 de 32 Go et d’un SSD NVMe PCIe Gen4 pouvant atteindre 2 To.

Acer Nitro V 16 et Acer Nitro V 14 : Disponibilité et prix

En termes de design, les deux ordinateurs portables ont un look élégant et moderne. Le Nitro V 14 est disponible dans une finition blanc perle, tandis que le Nitro V 16 est disponible dans une variété de couleurs. Quoi qu’il en soit, les deux ordinateurs portables sont très impressionnants et vous pouvez acheter le Nitro V 14 et le Nitro V 16 sur le site officiel.

Le Acer Nitro V 16 sera disponible en octobre au prix de 1 449 euros, tandis que le Acer Nitro V 14 sera disponible en septembre au prix de 1 199 euros.