Windows Terminal 1.21 déployé : Restauration de sessions et nouveaux paramètres

Windows Terminal est l’application principale pour le travail en ligne de commande dans Windows 10 et Windows 11. La mise à jour Terminal 1.21 est maintenant déployée, et une autre mise à jour est en cours avec plus de fonctionnalités.

Windows Terminal 1.21 est maintenant déployé dans la version stable de l’application Terminal, après une version preview qui est arrivée en mai.

Elle inclut un nouveau paramètre « Ouvrir les fenêtres d’une session précédente », qui enregistre le tampon de fenêtre de la session de terminal lorsque l’application est fermée et le restaure lorsque Terminal est ouvert à nouveau. Cela ressemble beaucoup à la fonction de restauration de session des navigateurs modernes, et les fenêtres du terminal dans Visual Studio Code et d’autres outils ont déjà une fonction similaire.

La mise à jour inclut également de nouveaux paramètres pour l’affichage des polices, un menu de clic droit et d’autres options expérimentales.

L’application prend également en charge le dessin de boîtes personnalisées et les symboles PowerLine, grâce au rendu parfait au pixel près du nouveau moteur de rendu de texte de l’application (AtlasEngine).

Windows Terminal 1.22 est disponible en preview

Microsoft a également annoncé une version preview de Windows Terminal 1.22. Elle inclut une prise en charge initiale des images au format Sixel, ce qui permet aux applications d’afficher des images directement dans la ligne de commande au lieu d’ouvrir une autre fenêtre. Microsoft a présenté une démo avec un outil graphique 3D Python, qui a créé une image PNG qui a été transmise à la bibliothèque libsixel pour être convertie et affichée dans la fenêtre du terminal.

Windows Terminal 1.22 inclut également une prise en charge expérimentale des snippets, qui sont des commandes ou des chaînes de texte pouvant être stockées dans le terminal pour être facilement accessibles ultérieurement. Une fois que vous les avez ajoutés à votre fichier JSON de configuration (les snippets ne figurent pas encore dans l’interface de configuration), vous pouvez rechercher « Snippets » dans la palette de commandes pour les voir tous. Il y a quelques autres ajouts, comme une fonctionnalité « Quick Fix » qui suggère des paquets depuis winget lorsqu’une commande n’est pas reconnue, et un nouveau sous-système d’hébergement de la console pour améliorer la fiabilité et les performances.

Vous pouvez télécharger la version stable de Windows Terminal depuis le Microsoft Store ou GitHub. L’aperçu de Windows Terminal 1.22 est téléchargeable séparément sur GitHub et le Microsoft Store.