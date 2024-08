Gemini se renforce : Google prépare des extensions pour WhatsApp et Messages sur Android

Google continue de renforcer ses efforts pour faire de Gemini, son assistant numérique alimenté par l’IA, une solution incontournable pour les utilisateurs Android. Cependant, malgré ces efforts, Google Assistant reste encore l’assistant sur appareil le plus performant, capable de réaliser de nombreuses tâches, y compris sur des applications tierces telles que la lecture de messages ou l’initiation d’appels sur WhatsApp — des fonctions que Gemini ne pouvait pas accomplir jusqu’à présent.

Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, Google travaille sur l’ajout d’extensions pour Gemini, notamment pour WhatsApp, Messages, et les notifications Android, comme l’a révélé une récente analyse d’APK.

D’après Android Authority, la dernière version bêta de l’application Google, numérotée 15.34.32.29.arm64, inclut ces nouvelles extensions. Plus précisément, trois extensions : WhatsApp, Messages, et les notifications système Android.

Ces extensions pourront être activées depuis l’application Google pour les utilisateurs qui ont installé la version bêta la plus récente. Toutefois, il semble qu’elles ne soient pas encore fonctionnelles.

Fonctionnalités des nouvelles extensions de Gemini

Le fonctionnement de chaque extension est détaillé dans les descriptions disponibles dans l’application. L’extension WhatsApp permettra de créer et d’envoyer des messages à vos contacts directement via l’application, et même de passer des appels via Gemini.

L’extension Messages, quant à elle, vous permettra de lire à voix haute vos messages entrants et de les envoyer via la commande vocale.

L’extension pour les notifications système Android semble la plus intrigante. Sa description reste assez sommaire : « Envoyer ou lire les notifications système Android ». Mais cette extension pourrait offrir la possibilité de demander à Gemini de résumer vos messages ou notifications, de la même manière qu’il résume les vidéos YouTube. Imaginez recevoir une longue chaîne de textes : vous pourriez demander à Gemini de les résumer, vous évitant ainsi de lire chaque message individuellement.

Quelle suite pour Gemini ?

Il n’est pas encore certain quand ces fonctionnalités seront pleinement opérationnelles, mais il est encourageant de voir Google élargir les capacités de Gemini. Jusqu’à présent, nombreux sont ceux qui n’ont pas trouvé de raison suffisante pour utiliser Gemini comme assistant principal sur Android, en raison de ses fonctionnalités limitées au-delà de l’aspect purement IA. Avouons-le, nous n’avons pas toujours besoin d’un assistant uniquement axé sur l’intelligence artificielle.

Ce développement intervient à un moment critique, à l’approche de l’événement d’Apple, où la firme de Cupertino pourrait dévoiler une version améliorée de Siri, potentiellement plus fonctionnelle que Gemini.