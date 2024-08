Instagram Notes : Bientôt une intégration en temps réel de votre activité Spotify

Meta et Spotify collaborent actuellement sur une nouvelle fonctionnalité d’intégration sur Instagram, qui permettra de partager en temps réel l’activité musicale d’un utilisateur directement sur les Notes de l’application.

Cette nouveauté se distingue des options actuelles, où les utilisateurs peuvent partager leurs morceaux en cours via des Stories sur Instagram à partir de Spotify, Apple Music, Deezer, et d’autres plateformes de streaming.

Les Notes d’Instagram, initialement conçues pour être une alternative à Twitter en permettant de partager des mises à jour instantanées sous forme de courts messages éphémères (disponibles 24 heures), prennent une nouvelle direction avec cette intégration musicale. Un utilisateur de Threads a récemment découvert cette fonctionnalité sur Spotify, qui permettrait d’intégrer automatiquement l’activité musicale en cours dans les Notes d’Instagram, une innovation qui serait bientôt disponible pour tous.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle de la part de Spotify, 9to5Mac a révélé que l’entreprise travaille avec Meta pour lancer cette fonctionnalité dans un proche avenir.

Contrairement à la méthode actuelle où les utilisateurs doivent partager manuellement chaque chanson via les Stories d’Instagram, cette nouvelle fonctionnalité offrira une expérience plus fluide et directe. Les utilisateurs n’auront plus besoin de partager chaque morceau individuellement, car leur activité musicale en temps réel sera automatiquement diffusée sur les Notes.

Spotify-Instagram : un duo gagnant-gagnant

Cette intégration en temps réel signifie que les Notes d’Instagram seront mises à jour continuellement, en fonction des chansons écoutées, des sauts de pistes, ou des morceaux choisis à partir des recherches, playlists, ou autres flux. De plus, les utilisateurs pourront choisir de désactiver ce partage automatique à tout moment, selon leurs préférences.

Spotify, leader mondial du streaming musical en termes de nombre d’utilisateurs et de revenus, ne cesse d’élargir ses services en collaborant avec d’autres géants de la tech. Outre cette nouvelle collaboration avec Meta, Spotify a déjà travaillé avec Google pour permettre aux utilisateurs de se réveiller au son de leurs morceaux préférés via l’application Google Alarme.

Cette nouvelle collaboration entre Spotify et Meta représente un pas de plus vers une expérience musicale intégrée et fluide, permettant aux utilisateurs de partager leur activité musicale en temps réel sur Instagram sans effort supplémentaire. Une évolution qui simplifie l’expérience utilisateur tout en enrichissant les interactions sociales autour de la musique sur les plateformes les plus populaires.