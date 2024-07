Apple Intelligence débarque en bêta avec iOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

Aujourd’hui a été un grand jour pour les fans d’iPhone et d’Apple. Pourquoi ? Apple a démarré la semaine en publiant la version bêta développeur d’iOS 18.1, c’est-à-dire la première version bêta d’iOS 18 intégrant des fonctionnalités d’Apple Intelligence. Il s’agit d’une avancée notable pour la grande campagne d’Apple en matière d’intelligence artificielle, même si l’expérience Apple Intelligence disponible n’est pas un produit complet ou fini.

Apple a dévoilé en début d’année sa grande mise à jour de l’IA au niveau du système pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, baptisée Apple Intelligence. Il est désormais possible de l’essayer pour la première fois en version bêta.

Comme indiqué précédemment, Apple vient de publier les premières versions bêta d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1, qui sont les premières versions dotées des fonctionnalités d’Apple Intelligence (« IA ») initialement présentées lors de la WWDC 2024. Apple teste encore ses principales mises à jour logicielles pour l’année, notamment iOS 18 et macOS Sequoia 15, et cette nouvelle version bêta est une autre confirmation que la magie de l’IA d’Apple arrivera après les principales mises à jour.

Cette première version bêta comprend la priorisation de la boîte de réception et la réponse intelligente dans l’application Mail, des outils d’écriture à l’échelle du système pour la relecture et la réécriture de texte, la recherche en langage naturel pour les photos et les vidéos, des améliorations de l’assistant vocal Siri et le mode de mise au point Réduire les interruptions.

Toutefois, également présentées lors de la conférence WWDC, les fonctions de génération d’images et l’intégration de ChatGPT, manquent encore à l’appel. En d’autres termes, les fonctions de contexte personnel de Siri devraient être disponibles avant la fin de l’année, mais vous ne les trouverez pas dans la version bêta d’iOS 18.1 lancée aujourd’hui. Il se peut même qu’elles ne figurent pas dans la prochaine mise à jour bêta. Ce n’est pas tout à fait surprenant, mais c’est tout de même décevant.

Il faudra un puissant iPhone 15 Pro ou attendre l’iPhone 16 pour Apple Intelligence

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence utilisent de Large Language Model (LLM) fonctionnant sur l’appareil, au lieu des serveurs dans le nuage, et ne fonctionneront donc pas sur tous les appareils. Elles nécessitent un iPhone ou un iPad doté d’un chipset A17 Pro, qui n’équipe que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro Max (pas les iPhone de base) ou les iPhone antérieurs), ou un Mac ou un iPad doté d’une puce M1 ou d’une puce plus récente. Pour l’instant, il y a également une liste d’attente en plus des exigences matérielles, mais elle disparaîtra probablement au moment où ces mises à jour seront disponibles pour tous.

Vous pouvez vous inscrire au programme de logiciels bêta d’Apple sur le site Web de la société. Toutefois, les logiciels bêta sont expérimentaux et inachevés, et vous ne devriez probablement pas les installer sur un téléphone ou un ordinateur qui doit rester pleinement fonctionnel. Ce programme est principalement destiné aux développeurs d’applications ou aux personnes possédant des appareils de rechange.