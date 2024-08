Google Chrome simplifie la synchronisation partielle de données entre appareils

Google Chrome peut synchroniser toutes vos données sur l’ensemble de vos appareils, ce qui vous permet d’accéder facilement aux informations importantes, où que vous soyez. Le navigateur ajoute désormais une fonction de synchronisation partielle, pour les cas où seules certaines données doivent être affichées partout, mais cette fonction risque de prêter à confusion.

Google met en place une nouvelle méthode « simplifiée » d’accès à vos données sur tous les appareils Google. Bientôt, il vous suffira de vous connecter à votre compte Google dans le navigateur pour que vos mots de passe, signets et adresses soient facilement accessibles. Auparavant, vous deviez activer la fonction de synchronisation de Chrome pour que toutes les informations soient synchronisées entre les appareils.

Ce nouveau changement vous offre une « expérience de navigation personnalisée » simplement en vous connectant, ce qui vous permet d’envoyer facilement des onglets d’un appareil à l’autre et d’utiliser vos mots de passe sauvegardés où que vous soyez. En pratique, il s’agit simplement d’une « synchronisation douce ». L’historique de votre navigateur et les autres données ne seront pas partagés entre les appareils, mais les mots de passe le seront.

Ce changement semble déroutant. Pourquoi voudriez-vous partager vos mots de passe entre vos différents appareils, mais pas votre historique de navigation ? Google semble vouloir éviter que toutes vos informations sensibles soient synchronisées automatiquement, mais vos mots de passe peuvent également révéler beaucoup d’informations.

Même si le processus est désormais plus rationnel, la connexion et la synchronisation des données restent facultatives. Si vous préférez ne pas lier vos données de navigation à votre compte Google, vous pouvez continuer à utiliser Chrome sans vous connecter. Vous devez toujours activer explicitement la synchronisation complète du navigateur, qui est un paramètre différent, pour que votre historique et vos onglets ouverts apparaissent.

Respect de la vie privée sur Chrome

Alors que la date exacte de déploiement pour Android et iOS n’a pas encore été annoncée, Google dit simplement aux utilisateurs de « rester à l’écoute des mises à jour ».

Ce processus de synchronisation avait déjà été simplifié sur la version iOS de Chrome. En effet, suite à la pression exercée par la Commission européenne, Apple a été contraint de permettre l’utilisation d’applications tierces en tant qu’alternatives aux applications par défaut dans la version iOS 17.3. Google a rapidement saisi cette opportunité pour simplifier le processus de synchronisation des données personnelles.

Ce changement témoigne de l’engagement de Google à rendre l’expérience utilisateur plus intuitive, tout en garantissant une gestion simplifiée des données personnelles à travers ses services.