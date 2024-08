Motorola dévoilera trois nouveaux smartphones le 29 Août : Edge 50 Neo et Moto G35/G55 5G

Motorola a confirmé qu’elle dévoilera de nouveaux smartphones le 29 août prochain. Selon les rumeurs, au moins trois appareils seront présentés lors de cet événement : le Edge 50 Neo, le Moto G35 5G, et le Moto G55 5G.

Un détail intéressant dans le teaser de Motorola laisse penser que le Edge 50 Neo sera l’une des principales annonces du 29 août, notamment grâce à la mention des couleurs Pantone. Ce modèle serait disponible en quatre teintes distinctes : Pantone Grisaille, Pantone Latte, Pantone Nautical Blue, et Pantone Poinciana.

Les caractéristiques du Moto Edge 50 Neo, déjà divulguées par le site YTECHB, confirment qu’il s’agit d’un appareil de milieu de gamme, comme beaucoup de smartphones de la série Edge 50. Le smartphone sera équipé d’un écran pOLED de 6,4 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass 3.

À l’arrière, on retrouve un ensemble de trois caméras analogues à celles du Edge 50 : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand angle de 13 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est intégré à l’avant de l’appareil. Sous le capot, le Edge 50 Neo est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 7300, soutenu par une batterie de 4 310 mAh, compatible avec la charge filaire rapide de 68W et la charge sans fil de 15W.

Les nouveaux modèles de la série Moto G de Motorola

Outre le Edge 50 Neo, Motorola lancera également deux nouveaux modèles de la série Moto G : le Moto G35 5G et le Moto G55 5G, comme l’a également rapporté YTECHB. Le Moto G35 5G sera disponible en trois couleurs : Guava Red, Leaf Green, et Midnight Black. Plusieurs configurations de mémoire seront proposées : 4/128 Go, 8/128 Go, et 6/256 Go, permettant aux utilisateurs de choisir selon leurs besoins.

Le Moto G55 5G, quant à lui, sera décliné en trois couleurs : Forest Grey, Smoky Green, et Twilight Purple. Ce modèle sera proposé uniquement avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, selon les dernières fuites.

D’ailleurs, le réputé Evan Blass a déjà partagé des images officielles du Moto G55 5G, ce qui laisse penser que Motorola est prêt à lancer ce modèle dans un avenir très proche.

Le lancement de ces nouveaux modèles le 29 août promet d’apporter une variété d’options intéressantes pour les utilisateurs à la recherche de smartphones performants, mais abordables. Motorola continue ainsi de renforcer sa présence sur le marché avec des appareils adaptés aux différents besoins des consommateurs, que ce soit avec le style raffiné du Edge 50 Neo ou les options polyvalentes des Moto G35 5G et Moto G55 5G.