Call of Duty : Black Ops 6 Annoncé avec une date de sortie fixée au 25 octobre

Raven Software a représenté Call of Duty : Black Ops 6 lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2024, en produisant une bande-annonce montrant une des premières missions de la pièce d’époque conspirationniste qui se déroule au début des années 1990. L’ancien président Bill Clinton y est invité.

Dans cette mission, dirigée par Frank Woods, antihéros de longue date de Black Ops, l’équipe enlève un sénateur américain en exercice, le compromet avec des photos coquines, le bat jusqu’à ce qu’il soit réduit en bouillie et utilise une photo de ses yeux injectés de sang pour ouvrir un scan rétinien et accéder à un site noir.

Des trucs de CIA assez classiques, surtout avec la technologie de l’époque, n’est-ce pas ?

Activision a complété la bande-annonce de gameplay de Call of Duty : Black Ops 6 par un article de blog expliquant plus en détail ce qui se passe dans l’histoire, qui vous permet de voir comment ils sont liés aux machinations plus larges de ce qui a traditionnellement été une histoire très complexe, avec toutes sortes de renversements et de trahisons. Ils précisent également que la mission elle-même est bien plus longue que la vidéo de six minutes qui est montrée ; il ne s’agit que d’extraits (principalement des cutscenes) pour mettre la table sans trop en dévoiler.

Rendez-vous dès le 30 août pour une bêta de Call of Duty : Black Ops 6

Quoi qu’il en soit, il semble que nous aurons un grand moment de suspicion lorsque Call of Duty : Black Ops 6 sera lancé le 25 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One et Xbox Series X.

Une bêta multijoueur débutera le 30 août pour ceux qui ont précommandé Call of Duty : Black Ops 6 (toutes plateformes confondues) et un week-end de bêta ouverte débutera le week-end suivant, le 6 septembre, pour tout le monde.