Indiana Jones et le Cercle Ancien : Sortie confirmée pour le 9 décembre sur Xbox et PC

Il est toujours agréable de voir deux géants entrer en collision pour obtenir certains des meilleurs jeux de l’histoire. C’est le cas de Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu inspiré de la série de films du même nom.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera lancé le 9 décembre 2024 sur Windows PC et Xbox Series X, et sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour. De plus, Indiana Jones et le Cercle Ancien sera lancé sur PlayStation 5 au printemps 2025.

Troy Baker a présenté la première grande bande-annonce depuis la révélation d’un gameplay en janvier. Elle présente plus en détail l’histoire tentaculaire de la version de Machinegames et Bethesda Softworks de l’incroyable franchise d’aventures de Lucasfilm. La bande-annonce ne se résume pas non plus à des cutscenes pré-rendues ; c’est aussi un mélange d’exploration, de combat et d’énigmes sur plateforme. Voyez par vous-même :

« C’est une nouvelle façon incroyable de découvrir Indiana Jones, et j’ai hâte que vous y jouiez », déclare Baker.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu à la première personne pour une bonne raison, explique Baker. « Nous pouvons tous ressentir ce que c’est que de devenir Indy », explique-t-il. « C’est vous qui donnez le coup de fouet, qui ressentez le poids de chaque coup de poing et l’excitation de trouver chaque indice ».

L’exploration et la résolution d’énigmes occuperont une place importante dans ce jeu, comme en témoigne l’utilisation d’une caméra et du journal d’Indy. « Ce jeu contient tout ce que vous attendez d’une aventure d’Indiana Jones ».

Tout ce que l’on peut attendre d’un Indiana Jones

La plus grande surprise de la bande-annonce, si ce n’est le fait que ce jeu sera lancé avant la fin de l’année, c’est qu’il arrive également sur PlayStation 5 après avoir bénéficié d’un temps modeste pour attirer un public sur le Xbox Game Pass.

Cela ne fait que trois ans que l’existence du jeu a été révélée ; trois ou quatre mois de plus après ses débuts sur PC et Xbox Series X ne devraient pas être trop longs à attendre, à condition que les fans de PlayStation ne se fassent pas spoiler.

Alors, prêt à vous lancer dans l’aventure avec Indiana Jones ?