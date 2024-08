Raspberry Pi 5 : Nouvelle version 2 Go à 57 euros pour des performances abordables

Avec le Raspberry Pi 5 doté de 4 Go de RAM, le constructeur a déçu sur un point : le prix élevé. La firme veut désormais satisfaire les utilisateurs soucieux du prix avec une version avec moins de RAM et une puce adaptée. En effet, l le Raspberry Pi 5, dans une variante de 2 Go de RAM au prix attractif de 56,95 euros. a Raspberry Pi Foundation vient de lancer une nouvelle version de son célèbre micro-ordinateur,

Bien que cette version soit dotée de moins de mémoire vive, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est moins performante. Eben Upton, PDG de la fondation, affirme que le nouveau modèle est « fonctionnellement identique à son prédécesseur ».

Les ordinateurs monocarte comme le Raspberry Pi sont également populaires car ils sont destinés à fournir une base bon marché pour les projets. Les critiques à l’égard du Raspberry Pi sont devenues de plus en plus fortes, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 , car les prix ont parfois presque doublé en raison des goulots d’étranglement et des scalpers. La Fondation Raspberry Pi s’est engagée à s’améliorer en 2023 et à capturer les prix grâce à « une augmentation massive de la production ». Après la déception autour du Raspberry Pi 5, cette nouvelle version est désormais prête à tenir la promesse de prix.

Lors de la sortie initiale du Raspberry Pi 5 l’année dernière, seules les versions 4 Go et 8 Go étaient disponibles, respectivement au prix de 69 et 89,90 euros. Ces prix étaient légèrement plus élevés que ceux des modèles équivalents du Raspberry Pi 4. La nouvelle version 2 Go, bien que moins adaptée aux tâches intensives en RAM, reste une option viable pour de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui ne prévoient pas de faire tourner des applications gourmandes en ressources, comme l’intelligence artificielle ou un centre multimédia complet.

Selon Upton, cette version « fonctionne parfaitement bien » pour des usages moins exigeants.

Où se procurer le Raspberry Pi 5 2 Go ?

Le Raspberry Pi 5 reste le modèle le plus puissant de la Fondation, intégrant le contrôleur RP1 développé en interne ainsi qu’un processeur quad-core Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz. Pour parvenir à un prix plus bas, la fondation a optimisé son processeur en éliminant certaines fonctionnalités superflues. Le résultat est une puce moins coûteuse, mais qui conserve les mêmes caractéristiques principales, y compris une interface PCI Express 2.0.

Pour les intéressés, cette nouvelle version 2 Go est disponible à l’achat auprès des revendeurs agréés tels que Kubii.

Avec cette nouvelle option plus économique, le Raspberry Pi 5 continue de séduire un large public, allant des amateurs de projets DIY aux développeurs en quête d’une plateforme performante et abordable. Bien que la version 2 Go ne convienne pas à tous les usages, elle reste une alternative très intéressante pour ceux qui cherchent à bénéficier des capacités du Raspberry Pi 5 à un prix réduit.