Google Maps hors ligne débarque sur Pixel Watch 3 et les montres Wear OS

Google a récemment présenté sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 3, en mettant en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. Parmi celles-ci, la possibilité de naviguer en mode hors ligne via Google Maps est l’une des plus remarquables. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de la Pixel Watch 3 de se repérer sans avoir besoin d’une connexion Internet active, un atout majeur pour les déplacements dans des zones où le réseau est faible ou inexistant.

Cependant, cette nouvelle option ne se limite pas à la Pixel Watch 3. Selon les informations rapportées par 9to5Google, il semblerait que presque toutes les montres connectées fonctionnant sous Wear OS bénéficieront bientôt du support de Google Maps en mode hors ligne.

Bien que cette fonctionnalité ne soit actuellement disponible que dans la version bêta de Google Maps, elle laisse présager une adoption plus large à l’avenir pour tous les utilisateurs de Wear OS.

Comment accéder au mode hors ligne de Google Maps ?

Pour ceux qui participent déjà au programme bêta public de Google Maps, il est possible d’utiliser cette fonctionnalité dès maintenant, à condition d’installer la version 11.140.0701.W (ou une version ultérieure) de l’application. Une fois cette version installée, l’application Google Maps vous proposera une explication de la fonctionnalité hors ligne dès son premier lancement. Les cartes hors ligne présentes sur votre smartphone seront automatiquement téléchargées sur la montre. Une nouvelle page intitulée « Cartes hors ligne » apparaîtra au-dessus des paramètres, vous permettant de gérer ces cartes directement depuis la montre.

Le rapport souligne également que, en plus de synchroniser les cartes déjà installées sur le téléphone, l’application sur la montre téléchargera automatiquement une carte de votre région. Il est important de noter que cette synchronisation des cartes se fait automatiquement lorsque la montre est connectée au Wi-Fi et en charge, à l’exception du premier téléchargement qui doit être lancé manuellement.

Disponibilité limitée

Il est important de rappeler que cette fonctionnalité n’est pas encore accessible à tous. Si vous n’êtes pas inscrit au programme bêta de Google Maps, vous devrez attendre la sortie officielle de cette mise à jour pour pouvoir profiter des cartes hors ligne sur votre montre connectée.

En conclusion, l’introduction des cartes hors ligne sur les montres sous Wear OS, et en particulier sur la Pixel Watch 3, marque une avancée significative pour les utilisateurs de montres connectées. Cette fonctionnalité, une fois largement déployée, devrait améliorer considérablement l’expérience utilisateur en offrant plus de flexibilité et d’autonomie lors des déplacements.