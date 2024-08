Google Gemini : L’assistant IA débarquera sur les Pixel Buds Pro 2

Nous vivons à l’ère de l’intelligence artificielle (IA), et bien que nous puissions débattre sans fin de ce qu’est réellement l’intelligence, il est indéniable que la plupart des entreprises technologiques cherchent à exploiter cette technologie. Google, par exemple, a commencé avec Bard et, après plusieurs itérations, a abouti à Gemini. Ce Large Language Model (LLM) est désormais intégré dans les smartphones Pixel, et des découvertes récentes suggèrent que Google envisage de l’intégrer dans ses prochains Pixel Buds Pro 2.

Selon 9to5Google, qui ont analysé la version 15.31 de l’application Google, un code a été trouvé suggérant que les écouteurs Pixel Buds Pro 2 de Google pourraient bientôt bénéficier de capacités d’IA de Gemini.

En termes simples, Google prépare une notification pour informer les utilisateurs des Pixel Buds que Gemini sera disponible sur leurs écouteurs. Le code mentionne spécifiquement les « buds », ce qui laisse penser que le meilleur candidat est le modèle à venir Pixel Buds Pro 2, attendu pour le 13 août.

Gemini bienvenu pour les Pixel Buds Pro 2, mais pas révolutionnaire

Il convient également de noter que « gemini_on_buds » n’est probablement pas une innovation majeure, mais simplement la possibilité de solliciter Gemini via vos écouteurs en tant que proxy Bluetooth. C’est néanmoins une fonctionnalité intéressante qui a déjà été intégrée dans de nombreux modèles de grandes marques telles que Jabra et Sony. Les utilisateurs d’AirPods peuvent activer Siri sur leurs écouteurs depuis longtemps.

La véritable différence réside dans le fait que Google est en train de remplacer progressivement Assistant par Gemini. Actuellement, il existe quatre versions de Gemini : Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Flash et Gemini Nano. La version Nano est la plus efficace et c’est celle que Google utilise sur les téléphones Pixel.

Elle peut gérer des tâches d’IA sur l’appareil sans connexion Internet, bien que ses capacités soient quelque peu limitées.

Un avenir prometteur pour les utilisateurs de Pixel Buds

Ainsi, la conclusion est que vous pourrez bientôt invoquer Gemini à l’aide des Pixel Buds Pro 2, très probablement avec le nouveau modèle qui sera lancé le 13 août. On ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera également disponible pour les anciennes générations de Pixel Buds, mais étant donné qu’il n’y a probablement rien de spécifique aux nouveaux écouteurs eux-mêmes, il est très probable que tous les modèles de Pixel Buds pourront invoquer Gemini à un moment donné dans le futur.