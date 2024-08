iPad Pro M4 : Le modèle phare d’Apple domine les ventes en 2024

Début 2024, Apple a bouleversé sa gamme d’iPad en introduisant les nouveaux iPad Pro M4 (2024) et iPad Air M2 (2024). Malgré une sortie en milieu du deuxième trimestre, les premières statistiques révèlent que l’iPad Pro s’est rapidement imposé comme le modèle d’iPad le plus vendu pour cette période.

Un récent rapport montre que pour le trimestre de juin 2024, les iPad Pro, tant les modèles de 11 pouces que de 13 pouces, ont représenté 43 % des ventes totales d’iPad, contre 38 % pour la même période l’année précédente.

Le modèle standard de l’iPad arrive en deuxième position avec 35 % de parts de marché, suivi par l’iPad Air avec 12 % et l’iPad mini avec 10 %. Il semble que l’iPad Pro ait grignoté les parts de marché des iPad mini et iPad Air.

Comme mentionné précédemment, Apple a lancé les nouveaux modèles Air en même temps que les iPad Pro. Cependant, comme pour de nombreux lancements de produits du géant technologique, il semble que la première vague d’acheteurs ait privilégié les options haut de gamme et premium, en l’occurrence les iPad Pro.

Pourquoi l’iPad Pro M4 domine-t-il le marché ?

Honnêtement, ces résultats ne sont pas surprenants. Certes, le nouvel iPad Pro M4 (2024) a un prix élevé, à partir de 1 219 euros en France, mais il est doté du puissant chipset M4, de superbes écrans OLED (tandem OLED, double couche) et est le dispositif le plus fin jamais conçu par Apple.

Avec le chipset M4 et au moins 5 ans de mises à jour logicielles garanties, il n’est pas étonnant que les utilisateurs choisissent d’investir dans ce modèle. Les iPad se sont révélés être des appareils fiables et performants au fil des années, et de nombreux utilisateurs semblent être d’accord, car la plupart des acheteurs d’iPad conservent leurs anciens appareils ou les transmettent à des membres de leur famille ou à des amis.

Une analyse des tendances du marché

Cette tendance des ventes montre un intérêt croissant pour les appareils haut de gamme, ce qui pourrait être attribué à plusieurs facteurs. Premièrement, la puissance de traitement et les fonctionnalités avancées des nouveaux iPad Pro M4 offrent une expérience utilisateur supérieure, attirant ainsi les professionnels et les passionnés de technologie. Deuxièmement, la fidélité à la marque et la confiance dans la durabilité des produits Apple encouragent les utilisateurs à investir dans des appareils plus coûteux.

Enfin, les améliorations significatives en termes de performances et de qualité d’affichage rendent l’iPad Pro attrayant pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent pouvant remplacer à la fois un ordinateur portable et une tablette.

Le succès des nouveaux iPad Pro M4 et iPad Air M2 démontre la capacité d’Apple à innover et à répondre aux attentes des consommateurs en matière de technologie de pointe. Alors que le marché des tablettes continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment Apple maintiendra cet élan et quelles innovations futures seront introduites pour séduire encore davantage les utilisateurs.

En somme, l’iPad Pro M4 (2024) semble bien parti pour rester le leader du marché des tablettes, consolidant ainsi la position d’Apple comme pionnier dans le domaine des technologies mobiles.