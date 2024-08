Accueil » Intel annonce des progrès majeurs avec les processeurs Panther Lake et Clearwater Forest

Intel annonce des progrès majeurs avec les processeurs Panther Lake et Clearwater Forest

Intel a récemment révélé des avancées significatives dans le développement de ses processeurs Panther Lake (pour PC client à intelligence artificielle) et Clearwater Forest (pour serveurs). Ces deux processeurs ont franchi avec succès des étapes cruciales, incluant le démarrage d’un système d’exploitation, moins de deux trimestres après leur tape-out.

Les processeurs Panther Lake et Clearwater Forest reposent sur le nœud 18A d’Intel, intégrant les technologies RibbonFET et PowerVIA.

RibbonFET : Cette technologie améliore l’efficacité des transistors en contrôlant étroitement le courant électrique, réduisant les fuites de puissance et permettant des composants plus petits.

PowerVIA : En séparant la livraison de puissance du côté avant de la tranche, PowerVIA réduit la résistance et améliore l’efficacité énergétique.

Les deux processeurs ont réussi à démarrer des systèmes d’exploitation, démontrant l’efficacité de ces technologies innovantes.

Performances et technologies des processeurs

Panther Lake: Ce processeur atteint les cibles de performance pour la mémoire DDR, garantissant une performance optimale pour les applications IA sur PC.

Clearwater Forest: Premier processeur haute performance à combiner les technologies RibbonFET, PowerVIA et Foveros Direct 3D, il promet des avancées significatives dans les performances des serveurs.

Intel 18A Process Design Kit (PDK) 1.0

Le secteur de la fonderie d’Intel progresse avec la sortie du 18A Process Design Kit (PDK) 1.0, indispensable pour finaliser les conceptions de puces. Kevin O’Buckley, responsable des services de fonderie chez Intel, a souligné que Panther Lake affiche de bons rendements et que son contrôleur de mémoire DDR respecte les objectifs de performance, en avance sur le calendrier.

Le développement du nœud de processus 18A d’Intel est en bonne voie, avec une production prévue pour début 2025. La première conception de puce d’un client externe devrait être finalisée au début de 2025.

Kevin O’Buckley, vice-président senior et directeur général des services de fonderie chez Intel, a déclaré :

Nous ouvrons la voie avec de multiples technologies de fonderie système pour l’ère de l’intelligence artificielle, offrant une pile d’innovation complète, essentielle pour la prochaine génération de produits pour Intel et nos clients de fonderie. Nous sommes satisfaits de nos progrès et collaborons étroitement avec nos clients pour commercialiser Intel 18A en 2025.

Avec ces avancées, Intel se positionne comme un leader dans l’intégration des technologies de nouvelle génération pour les processeurs IA et serveurs. Les succès précoces de Panther Lake et Clearwater Forest annoncent une ère prometteuse pour l’innovation et la performance dans le domaine des semi-conducteurs.

De quoi rebooster l’entreprise qui a fait parler d’elle cette semaine de façon négative avec le licenciement de 15 000 employés.