Intel annonce 15 000 licenciements pour réduire les coûts de 10 milliards d’ici 2025

Sous la direction de son PDG Pat Gelsinger, Intel a récemment annoncé une réduction massive de son effectif de plus de 15 % dans le cadre d’un nouveau plan d’économie, avec l’objectif de supprimer environ 15 000 postes. Cette décision vise à réduire les coûts de l’entreprise de 10 milliards de dollars d’ici 2025. L’entreprise emploie actuellement plus de 125 000 personnes, ce qui signifie que les licenciements pourraient concerner jusqu’à 19 000 personnes.

Dans une note interne, Gelsinger a confirmé la réduction de personnel, indiquant que l’entreprise doit aligner sa structure de coûts sur son nouveau modèle opérationnel et répondre à des performances financières décevantes.

Nous prévoyons de réaliser 10 milliards de dollars d’économies en 2025, ce qui inclut la réduction de nos effectifs d’environ 15 000 postes, soit 15 % de notre personnel. La majorité de ces actions seront complétées d’ici la fin de cette année.

Les revenus d’Intel n’ont pas atteint les attentes, et les investissements dans les nouvelles technologies, comme l’IA, n’ont pas encore porté leurs fruits. L’entreprise doit donc prendre des mesures audacieuses pour ajuster ses coûts et améliorer ses marges.

Résultats financiers décevants pour Intel

L’annonce de ces licenciements intervient après un trimestre décevant pour Intel. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a diminué de 1 % par rapport au trimestre précédent, avec une perte par action de 0,38 dollar. De plus, Intel prévoit de suspendre les dividendes au quatrième trimestre 2024.

« Nos performances financières du deuxième trimestre ont été décevantes, même si nous avons atteint des jalons clés en matière de produits et de technologies de processus », a déclaré Gelsinger. « Les tendances de la seconde moitié de l’année sont plus difficiles que prévu, et nous exploitons notre nouveau modèle opérationnel pour prendre des mesures décisives visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et des investissements tout en accélérant notre transformation IDM 2.0 ».

Intel a annoncé une série d’initiatives visant à créer un moteur financier durable qui accélère la croissance rentable, permet d’améliorer l’efficacité et l’agilité opérationnelles, et crée une capacité d’investissement stratégique continue dans la technologie et la fabrication de pointe.

Pour réduire les coûts, Intel prévoit de simplifier et d’automatiser les processus, éliminer la bureaucratie et accélérer les workflows. L’entreprise proposera également des options de départ volontaire et de retraite anticipée pour les employés éligibles. « La manière dont nous mettons en œuvre ces changements est aussi importante que les changements eux-mêmes, et nous respecterons les valeurs d’Intel tout au long de ce processus », a affirmé Gelsinger.

Intel réduira ses dépenses en R&D et en marketing de plusieurs milliards chaque année jusqu’en 2026 ; elle réduira ses dépenses en capital de plus de 20 % cette année ; elle se restructurera pour « arrêter le travail non essentiel », et elle examinera « tous les projets et équipements actifs » pour s’assurer qu’elle ne dépense pas trop.

Impact sur l’avenir d’Intel

Pat Gelsinger a mis sa réputation en jeu pour redresser Intel et restaurer la gloire passée de l’entreprise. Cependant, les défis sont nombreux, et ces réductions d’effectifs représentent un obstacle supplémentaire dans cette quête. L’entreprise mise également sur le lancement de l’Intel 18A l’année prochaine pour retrouver son leadership technologique en matière de processus.

« Ces actions, combinées au lancement de l’Intel 18A l’année prochaine pour retrouver le leadership technologique en matière de processus, renforceront notre position sur le marché, amélioreront notre rentabilité et créeront de la valeur pour les actionnaires », a ajouté Gelsinger.

Intel espère que ces mesures drastiques permettront de stabiliser l’entreprise et de la repositionner pour une croissance future, malgré les défis actuels et les incertitudes économiques.