Pixel Watch 3 : Nouvelle vidéo promotionnelle et spécifications dévoilées

Le Pixel Watch 3 continue de faire parler d’elle avec de nouvelles fuites qui viennent alimenter l’intérêt croissant pour cette montre intelligente. Alors qu’une fuite avait déjà révélé des spécifications et des détails de design exclusifs le mois dernier grâce à une source interne, de nouvelles rumeurs ont émergé ces dernières semaines. Pour ceux qui n’en ont pas encore assez, une nouvelle fuite d’Android Headlines nous offre ce qui semble être la vidéo promotionnelle officielle.

La nouvelle vidéo, bien que présentée en espagnol, reste facile à suivre. Il n’y a pas vraiment de grandes révélations puisque les éléments promotionnels récemment divulgués nous avaient déjà donné un aperçu approfondi de certaines des fonctionnalités mises en avant dans cette vidéo. Cependant, il est toujours agréable d’avoir un regard plus interactif sur la montre, car la vidéo est souvent plus expressive que les photos.

La vidéo confirme non seulement que la montre sera disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm, mais elle nous donne également un meilleur aperçu de quelques nouvelles fonctionnalités de fitness. Parmi celles-ci, on trouve des nouveautés destinées aux coureurs, comme une nouvelle fonctionnalité de Charge Cardio, des conseils en temps réel pendant une course, et un nouveau mode permettant de défier ses propres records.

La vidéo met également l’accent sur la nouvelle notification « Morning Brief », qui inclura des éléments tels qu’un « Score de Préparation » et toutes les informations nécessaires pour bien démarrer la journée.

Des spécifications attendues et la date de lancement de la Pixel Watch 3

Bien que la vidéo ne révèle rien de plus, les nombreuses rumeurs permettent de combler les lacunes. La Pixel Watch 3 est attendue pour le 13 août. Même si toutes les spécifications officielles ne sont pas encore connues, il est très probable qu’elle sera équipée d’un Snapdragon W5 de Qualcomm, si les rumeurs s’avèrent exactes. En plus des deux formats proposés, vous pouvez également vous attendre à la même autonomie de 24 heures que sa prédécesseure. Bien que nous aurions aimé voir une autonomie plus grande, la bonne nouvelle est que la technologie UWB devrait enfin faire son apparition dans la série Pixel Watch. Cette fonctionnalité avait été testée pour la Watch 2, mais davantage de preuves suggèrent qu’elle sera réellement intégrée cette fois-ci.

En synthèse, la Pixel Watch 3 promet d’être une évolution intéressante avec des améliorations significatives pour les amateurs de fitness et de nouvelles technologies. La confirmation de certaines fonctionnalités et l’intégration attendue de la technologie UWB pourraient bien faire de cette montre une concurrente sérieuse sur le marché des montres intelligentes.