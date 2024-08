Accueil » MacBook Pro, Mac mini et iMac avec puce M4 : Lancement imminent

MacBook Pro, Mac mini et iMac avec puce M4 : Lancement imminent

L’attente pour les Mac équipés de la puce M4 pourrait bientôt prendre fin. Une source a réitéré une précédente promesse selon laquelle les nouveaux modèles de MacBook Pro, Mac mini et iMac avec la puce M4 devraient être lancés d’ici la fin de cette année.

Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment indiqué qu’il fallait s’attendre à ces nouvelles versions entre la fin de 2024 et le début de 2025. Il semble désormais pencher plus fermement pour la première option (à prendre avec des pincettes, comme pour toute fuite).

En octobre dernier, la puce M3 a fait ses débuts dans les MacBook Pro et iMac lors de l’événement « Scary Fast » d’Apple. On pourrait donc espérer un lancement en octobre pour ces Mac M4, en fonction de la rapidité avec laquelle Apple pourra avancer (sachant que trois mises à jour représentent un effort considérable).

Gurman nous informe également que nous devrions nous attendre à ce que le MacBook Air, le Mac Pro et le Mac Studio reçoivent la puce M4, mais pas avant 2025.

Des améliorations centrées sur les performances

La majorité de ces Mac M4, tant cette année que l’année prochaine, se concentreront sur l’augmentation de la puissance des appareils avec cette importante mise à niveau de processeur. Les performances en matière d’intelligence artificielle seront également un aspect majeur, selon le rapport.

En bref, nous ne devrions pas nous attendre à beaucoup de changements avec ces nouveaux Mac à part l’ajout de la puce M4, bien qu’au moins un modèle devrait bénéficier de « changements plus radicaux ».

Quels Mac pour des changements majeurs ?

Il reste à voir quel Mac pourrait bénéficier de cette refonte spectaculaire, mais il est peu probable qu’il s’agisse du MacBook Pro M4 cette année, selon les rumeurs actuelles. De plus, nous ne verrons probablement pas un tout nouvel iMac de 27 pouces avec M4 non plus, comme vous vous en souvenez peut-être.

Bien que nous soyons convaincus que la puce M4 apparaîtra dans certains Mac à la fin de cette année, nous devons rester prudents jusqu’à ce qu’Apple fasse des annonces officielles concernant ces appareils de nouvelle génération.

Nous venons à peine d’obtenir des Mac M3, et cette course constante pour de nouveaux matériels semble être un mauvais choix en termes environnementaux. En effet, l’impact global de la progression rapide de l’IA est quelque chose de préoccupant — l’industrie semble être pressée d’arriver quelque part, rapidement, sans réfléchir suffisamment à la manière dont cela pourrait affecter le monde au sens large.