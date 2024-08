iPhone 16 : Lancement confirmé pour septembre malgré le retard d’Apple Intelligence

Apple maintient le calendrier de lancement de ses nouveaux modèles d’iPhone 16, malgré le retard de la sortie d’Apple Intelligence à iOS 18.1. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les modèles d’iPhone 16 seront lancés comme prévu.

De nos jours, Apple dévoile traditionnellement les dernières versions de l’iPhone en septembre et les commercialise plus tard au cours du même mois. Apple Intelligence étant retardé jusqu’à la sortie d’iOS 18.1 prévue en octobre, le géant de la technologie aurait pu retarder la sortie de la gamme iPhone 16 de quelques semaines.

Mark Gurman rappelle qu’Apple a déjà retardé des lancements pour finaliser des fonctionnalités logicielles, comme l’iPhone 4S en octobre pour Siri et iCloud. Cependant, Apple ne suivra pas cette approche pour l’iPhone 16. Au lieu de cela, Apple fait ce qu’elle a fait en 2016 lorsqu’il a sorti l’iPhone 7 Plus en septembre et diffusé le mode Portrait via une mise à jour logicielle en octobre.

Apple Intelligence, qui vient d’entrer en phase bêta avec des fonctionnalités telles que les Outils d’écriture et la Génération de mémoire dans Photos, ne sera pleinement opérationnelle qu’en octobre.

Bien que la nouvelle interface de Siri soit disponible, des améliorations avancées de Siri, l’intégration de ChatGPT, Genmoji et Image Playground ne sont pas encore incluses dans la version bêta.

Lancement de l’iPhone 16

Gurman précise que l’iPhone 16 sera lancé le 10 septembre 2024. Les fonctionnalités complètes d’Apple Intelligence seront disponibles après la mise à jour vers iOS 18.1 en octobre.

Apple respectera son calendrier de lancement habituel pour l’iPhone 16, tandis qu’Apple Intelligence sera déployé progressivement avec des mises à jour iOS ultérieures. Des améliorations significatives de Siri sont attendues au printemps 2025.

Informations complémentaires

Apple continue de suivre une stratégie de lancement bien rodée, malgré les ajustements nécessaires pour intégrer de nouvelles technologies. Cette approche rassure les utilisateurs quant à la disponibilité des nouveaux iPhone tout en garantissant des mises à jour régulières pour améliorer l’expérience utilisateur.

Avec ces informations, les fans d’Apple peuvent se préparer à découvrir les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 16 tout en attendant les mises à jour d’Apple Intelligence dans les mois à venir. La stratégie d’Apple montre sa capacité à innover tout en respectant les délais, un équilibre crucial dans l’industrie technologique.

Il est difficile de croire que nous sommes à un mois de la présentation de la série iPhone 16. Avec à un changement effectué par Google pour dévoiler la nouvelle série Pixel 9 le 13 août au lieu d’octobre est la date, il semble maintenant que l’iPhone 16 sera la dernière grande série de smartphones mondiaux de l’année à sortir. L’année a commencé avec l’introduction de la gamme Galaxy S24 en janvier.