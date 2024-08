Accueil » Apple intégrera ChatGPT à iOS 18 et macOS Sequoia d’ici fin 2025

Lors de la WWDC 2024 en juin dernier, Apple a présenté une série de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour iOS 18 et les autres logiciels de la marque. Cependant, ces nouveautés ne sont pas encore disponibles sur les appareils. Parmi celles-ci, l’intégration de ChatGPT est très attendue et devrait être déployée d’ici la fin de 2025.

Comme le rapporte MacRumors, lors d’un récent appel aux résultats, Tim Cook, PDG d’Apple, a confirmé que ChatGPT serait intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia « d’ici la fin de l’année civile ». La sortie d’iOS 18 est prévue pour septembre, coïncidant probablement avec le lancement de l’iPhone 16.

Avec le déploiement de cette fonctionnalité, Siri pourra rediriger certaines questions vers ChatGPT. Ce dernier sera également intégré aux outils d’assistance à l’écriture, aidant à la rédaction de messages, e-mails et plus encore. Les utilisateurs pourront également générer des images dans divers styles grâce au modèle GPT-4o, le tout gratuitement et sans nécessiter de compte OpenAI.

Cependant, les membres payants de ChatGPT Plus pourront lier leur compte pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Initialement, Apple avait annoncé que cette intégration serait disponible d’ici la fin de l’année, et la confirmation de Tim Cook assure que ce calendrier reste inchangé. Bien que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence pourraient être retardées au-delà du lancement de l’iPhone 16 et d’iOS 18, il semble que l’intégration de ChatGPT soit sur la bonne voie.

Ouverture à d’autres IA

Apple pourrait également ajouter d’autres IA à Siri à l’avenir, notamment Google Gemini. Les chercheurs d’Apple travaillent d’arrache-pied pour que Siri rivalise avec ChatGPT et Gemini, démontrant l’engagement d’Apple à améliorer continuellement ses capacités d’intelligence artificielle.

Actuellement, un nombre limité de fonctionnalités d’Apple Intelligence est disponible dans la version bêta développeur d’iOS 18.1. Cependant, cette version n’est pas encore adaptée à un usage quotidien. Il est conseillé à la plupart des utilisateurs d’attendre la version stable et finale de la mise à jour.

Événements à venir

Nous devrions en apprendre davantage sur Apple Intelligence et la date de son déploiement lors de l’événement de lancement de l’iPhone 16 en septembre. Apple devrait également dévoiler l’Apple Watch 10 et la version finale d’iOS 18 à cette occasion.

Avec ces innovations, Apple montre clairement son ambition de rester à la pointe de la technologie en matière d’intelligence artificielle, en intégrant des outils puissants et pratiques dans ses systèmes d’exploitation pour une meilleure expérience utilisateur.