Le Tensor G4 : Google promet une performance accrue pour la série Pixel 9

Alors que nous attendons avec impatience la sortie de la série Pixel 10 l’année prochaine, Google a déjà annoncé des avancées significatives pour son processeur personnalisé, le Tensor G5. Conçu de A à Z par Google, ce chipset sera fabriqué par la plus grande fonderie du monde, TSMC, en utilisant son procédé de gravure en 3 nm. Les précédents processeurs Tensor, y compris le Tensor G4 qui alimentera la prochaine gamme Pixel 9, étaient basés sur les SoC Samsung Exynos et fabriqués par Samsung Foundry.

Bien que le Tensor G5 de l’année prochaine soit déjà qualifié de « grande avancée », une image promotionnelle divulguée du Pixel 9 Pro qualifie le Tensor G4 de « révolutionnaire ». Le Tensor G5 a atteint le stade de tape-out, ce qui signifie que la conception du chipset est terminée et que la fabrication peut commencer. Google est donc en avance sur son calendrier, lui permettant de corriger d’éventuels problèmes majeurs avant la sortie de la ligne Pixel 10.

Le Tensor G4 représente une amélioration par rapport au Tensor G3 qui alimente la série Pixel 8. Le Tensor G3 a une configuration incluant un cœur de performance, quatre cœurs d’efficacité-performance et trois cœurs d’efficacité. Le Tensor G4, en revanche, comporte un cœur de performance, trois cœurs d’efficacité-performance et quatre cœurs d’efficacité.

Malgré une différence minime dans sa construction, le Tensor G4 s’est révélé 33 % plus rapide que son prédécesseur lors des tests de benchmarking sur AnTuTu.

Cependant, il est probable que le Tensor G4 soit moins performant que ses concurrents directs, tels que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et les Dimensity 9300 et 9300+ de MediaTek, tous construits par TSMC. Malgré sa vitesse accrue par rapport au Tensor G3, il reste à voir si cela suffira pour mériter le qualificatif de « révolutionnaire » attribué par Google. Ce titre semblerait plus approprié pour le Tensor G5, avec son design entièrement personnalisé et ses nombreuses nouvelles fonctionnalités prévues pour les modèles Pixel 10.

Après le Tensor G4, la transition vers TSMC pour le Tensor G5

Un des aspects clés du Tensor G5 est la transition de Samsung Foundry à TSMC pour sa fabrication, utilisant le procédé de gravure en 3 nm. Cette transition pourrait apporter des améliorations significatives en termes de performance et d’efficacité énergétique, consolidant ainsi le positionnement de Google sur le marché des smartphones haut de gamme.

En résumé, bien que le Tensor G4 apporte des améliorations notables et une augmentation significative de la vitesse, son impact réel devra être évalué lors de la sortie de la série Pixel 9. Le véritable saut technologique est attendu avec le Tensor G5 l’année prochaine, marquant une étape importante dans l’évolution des processeurs personnalisés de Google. En attendant, les utilisateurs de Pixel 9 peuvent s’attendre à une performance accrue grâce au Tensor G4, tout en anticipant les innovations que le Tensor G5 promet d’apporter.