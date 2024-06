Accueil » Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 : Des prix en hausse et des nouveautés attendues

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient acquérir le Samsung Galaxy Z Flip 6 à sa sortie : il semble que ce smartphone sera plus onéreux que le Galaxy Z Flip 5 qu’il remplace.

Selon SmartPrix, le Galaxy Z Flip 6 coûtera 1 100 dollars pour le modèle de 256 Go et 1 220 dollars pour le modèle de 512 Go, soit une augmentation de 100 dollars par rapport au modèle précédent.

Il semblerait que SmartPrix anticipe également une augmentation de prix similaire pour le Galaxy Z Fold 6, qui pourrait commencer à 1 899 dollars. Pour replacer dans notre monnaie locale, le Galaxy Z Flip 5 est vendu au prix de 1 049 euros, tandis que le Galaxy Z Fold 5 est vendu au prix de 1 899 euros.

Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6 et la Galaxy Watch 7 lors d’un événement Unpacked à Paris, en France, le 10 juillet. Les trois nouveaux produits devraient être disponibles peu de temps après. Nous attendons également avec impatience cet événement, car il pourrait être le lancement de la bague connectée Galaxy Ring.

Un design similaire mais des améliorations attendues pour le Galaxy Z Flip 6

Le design global du Galaxy Z Flip 6 devrait être similaire à celui du Galaxy Z Flip 5. Cependant, nous nous attendons à ce que le nouveau téléphone soit doté d’un écran pliable plus durable et peut-être d’une résistance à la poussière. Actuellement, le Galaxy Z Flip 5 a une classification IPX8, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau mais pas du tout à la poussière.

L’écran principal du Galaxy Z Flip 6 devrait à nouveau mesurer 6,7 pouces. Selon les rumeurs, l’écran de couverture pourrait rester à 3,4 pouces ou passer à 3,9 pouces.

À l’intérieur, le Galaxy Z Flip 6 pourrait être équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM ou du nouveau Snapdragon 8 Gen 3 avec 8 Go de RAM. Le modèle de cette année pourrait être lancé en quatre coloris : Menthe, Gris, Jaune et Bleu. Des couleurs en édition limitée, peut-être disponibles uniquement via Samsung, pourraient inclure le Noir, le Pêche et le Blanc.

Idem pour le Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6, quant à lui, devrait présenter une taille d’écran et des dimensions analogues à celles de son prédécesseur, mais avec un design plus massif. Ses dimensions sont de 153,5 x 132,5 x 6,1 mm, ce qui le rend 1,4 mm plus court et 2,6 mm plus large que son prédécesseur.

L’écran intérieur aura une diagonale de 7,6 pouces et l’écran extérieur de 6,2 pouces. Il devrait peser 239 g (contre 253 g pour le Fold5) et sera disponible dans les coloris Navy, Silver Shadow et Pink.

Les deux smartphones pliables pliables seront équipés du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy et des fonctions Galaxy AI.

Un événement attendu à Paris

Samsung n’a toujours pas officiellement annoncé l’événement du 10 juillet. Cependant, cela devrait bientôt être le cas, car les rumeurs suggèrent que Samsung tiendra son événement Unpacked estival plus tôt que d’habitude, à Paris, en lien avec les prochains Jeux Olympiques d’été qui débuteront le 26 juillet.