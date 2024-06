Apple relance ses efforts pour des lunettes AR Apple Glass succédant à l’iPhone

Depuis le 4 avril 2012, la direction à suivre pour succéder à l’iPhone semble évidente. C’est ce jour-là que Google a dévoilé son « Project Glass », plus tard connu sous le nom de Google Glass. La vidéo publiée par Google montrait comment le port de lunettes pouvait offrir des capacités analogues à celles d’un smartphone sans avoir besoin de tenir un appareil en main.

Bien que le projet Google Glass ait échoué en tant que produit grand public à cause de son prix élevé (1 500 dollars au lancement), d’un processus de réglage compliqué et de la perception négative des utilisateurs surnommés « Glassholes » qui prenaient des photos sans permission, la possibilité que des lunettes AR Apple Glass remplacent un jour l’iPhone reste élevée. Certaines technologies développées pour le Vision Pro d’Apple, comme la possibilité d’ouvrir une application en fixant l’icône, pourraient certainement se retrouver dans les Apple Glass.

Apple a encore un long chemin à parcourir avant de transformer ses lunettes AR du concept au produit commercialisable. Selon Mark Gurman de Bloomberg, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Apple a relancé ses efforts pour développer des lunettes AR légères pouvant être portées toute la journée en remplacement de l’iPhone.

Gurman précise que bien qu’une date de lancement en 2027 ait été discutée en interne chez Apple, personne dans l’entreprise ne voit ces lunettes prêtes à être commercialisées dans les prochaines années.

Apple devra décider s’il veut investir les millions de dollars nécessaires pour développer des lunettes AR Apple Glass. Cependant, Gurman souligne que le Vision Products Group d’Apple continue de recruter de nouveaux employés, et il s’attend à ce qu’Apple continue de dépenser de l’argent pour développer ces lunettes dans les années à venir, tout en prenant le temps de décider si cela vaut la peine de les commercialiser.

Défis et investissements pour les Apple Glass

Développer des lunettes AR pourrait représenter un défi technique plus complexe que le casque Vision Pro. Les lunettes AR nécessitent généralement un design fin et léger, ce qui implique des composants beaucoup plus petits.

La plupart des analystes s’accordent à dire que les Apple Glass seront les successeurs de l’iPhone. Gurman partage cet avis en affirmant que les lunettes AR Apple Glass semblent les plus prometteuses en matière « d’augmentation » et de remplacement éventuel de l’iPhone.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler des lunettes AR d’Apple. Bloomberg avait déjà couvert le produit, affirmant qu’il était initialement prévu pour un lancement en 2023 puis en 2025 avant qu’Apple ne décide apparemment de retarder indéfiniment l’appareil. Il est donc prudent de ne pas espérer un lancement en 2027.