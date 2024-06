Samsung lance la Galaxy Watch FE : Une montre connectée abordable

Les rumeurs étaient vraies. Samsung continue de s’imposer sur le marché des montres connectées avec son dernier modèle, la Galaxy Watch FE, proposée à 199 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France). Conçue pour être une porte d’entrée plus accessible à la technologie portable de Samsung, cette nouvelle montre offre une variété de fonctionnalités tout en maintenant un prix attractif.

La Galaxy Watch FE s’inscrit parfaitement dans la famille des Galaxy Watch avec son design emblématique, disponible dans une taille compacte de 40 mm. Elle est proposée en trois couleurs classiques — Noir, Or Rose et Argent — et présente une nouvelle approche des bracelets interchangeables avec des coutures bleu et orange accrocheuses.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur montre avec une sélection de nouveaux cadrans, permettant une personnalisation accrue. Les bracelets incluent un système à un clic pour faciliter leur échange et permettre aux utilisateurs d’assortir facilement leur montre à n’importe quelle tenue.

Malgré son prix abordable, la Galaxy Watch FE ne fait pas de compromis sur la durabilité. Son écran en verre saphir offre une protection robuste contre l’usure quotidienne, garantissant que la montre peut suivre un style de vie actif.

Sous le capot, la Galaxy Watch FE est équipée de nombreuses fonctionnalités de santé et de fitness grâce au capteur BioActive de Samsung. Ce capteur alimente une gamme de fonctionnalités, y compris le suivi du sommeil, la surveillance de la santé cardiaque et le suivi de l’exercice. La montre fournit des informations personnalisées et des conseils pour aider les utilisateurs à comprendre leur corps et à améliorer leur bien-être général. Les coureurs apprécieront particulièrement la fonctionnalité avancée d’analyse de la course, qui offre des insights sur les performances et la prévention des blessures.

Intégration dans l’écosystème Galaxy

La Galaxy Watch FE s’intègre parfaitement dans l’écosystème Galaxy plus large. Elle permet aux utilisateurs de localiser facilement leur téléphone, de contrôler à distance l’appareil photo de leur smartphone Samsung et d’effectuer des paiements sans contact avec Samsung Wallet.

L’annonce de la FE maintenant est une surprise. Samsung dévoile généralement ses montres connectées lors de son événement Unpacked d’été, prévu le mois prochain à Paris. Cela dit, l’événement de cette année pourrait être particulièrement riche en nouveautés pour la gamme de montres connectées de Samsung. En plus de la nouvelle Galaxy Watch 7, on s’attend à voir une nouvelle Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Ring. Tout bien considéré, la simple FE aurait facilement pu passer inaperçue dans cette multitude d’annonces.

Disponibilité de la Galaxy Watch FE

La Galaxy Watch FE sera disponible sur le marché américain à partir du 24 juin 2024, dans une version Bluetooth uniquement. Un modèle LTE sera lancé plus tard dans l’année. Pour le moment, aucune information sur un lancement en France.

Il est logique que Samsung lance cette montre maintenant. La série Galaxy Watch était autrefois relativement abordable par rapport à la concurrence, mais au cours des deux dernières années, Samsung a augmenté le prix de départ de ses montres pour suivre l’inflation.