Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

HONOR précise les caractéristiques de sa future série HONOR 700, qui sera officiellement présentée en Chine le 23 novembre à Wuhan.

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Le constructeur a confirmé trois modèles : le HONOR 700S, le HONOR 700 et le HONOR 700 Pro. Cette nouvelle génération mise notamment sur une batterie de 9 000 mAh, un écran OLED de protection oculaire en définition 1,5K et un système photo pouvant atteindre 200 mégapixels.

L’annonce a été relayée sur Weibo par Li Jian, PDG de HONOR, et Guan Haitao, directeur marketing mondial du groupe. La chanteuse et actrice Ju Jingyi a également été présentée comme ambassadrice officielle de la série. Les trois smartphones avaient déjà fait l’objet d’une présentation préliminaire auprès des médias à Pékin, le 12 novembre.

Une batterie de 9 000 mAh dans un châssis de 7,96 mm

La batterie Qinghai Lake constitue l’un des principaux arguments de cette nouvelle gamme. Les trois modèles embarqueront une capacité de 9 000 mAh, alors que leur épaisseur resterait limitée à 7,96 mm selon les informations communiquées par HONOR.

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Cette batterie repose sur une technologie d’anode silicium-carbone destinée à augmenter la densité énergétique. Introduite en 2023 avec la série Magic5, dans une première configuration de 5 100 mAh, cette architecture a progressivement évolué grâce à des optimisations pour les basses températures, à des puces propriétaires de gestion de l’énergie et à une augmentation de la teneur en silicium.

Avec les HONOR 700, 700 Pro et 700S, le fabricant étend cette technologie à sa gamme intermédiaire, avec l’ambition de proposer une capacité particulièrement élevée sans augmenter excessivement l’épaisseur des appareils.

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Un écran 1,5K avec une gradation PWM à 3 840 Hz

Les trois smartphones profiteront d’une nouvelle génération d’écran Oasis, conçue pour améliorer le confort visuel. La dalle proposera une définition 1,5K, une gradation PWM haute fréquence à 3 840 Hz et des bordures symétriques de seulement 0,98 mm.

Côté performances, les HONOR 700 et 700 Pro utiliseront deux plateformes Snapdragon distinctes : le Snapdragon 8 s Gen 4 pour le modèle standard et le Snapdragon 8 Gen 5 pour la version Pro. Les deux processeurs seront associés à l’optimisation logicielle HONOR Phantom Engine.

Toute la gamme intégrera également la troisième génération de la puce radiofréquence C3. Les smartphones fonctionneront sous MagicOS 11, qui proposera notamment des fonctions natives de connectivité multiplateforme avec l’écosystème Apple.

Un capteur photo de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique

La photographie occupera une place importante dans cette nouvelle série. Les trois modèles disposeront d’un capteur principal de 200 mégapixels et prendront en charge l’enregistrement Live cinématique en 4K.

Les HONOR 700 et 700 Pro bénéficieront en complément d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x. HONOR indique que la capture Live en 4K sera également disponible sur les différentes focales proposées.

Pour les autoportraits, le constructeur annonce un système frontal de 200 mégapixels associé à un éclairage doux à intensité variable, intégré dans un anneau lumineux. Cette solution doit permettre d’adapter l’éclairage aux conditions de prise de vue.

Un écran arrière connecté à l’assistant IA YOYO

Autre nouveauté de cette génération : l’arrivée de « BackDuoFen », un écran dynamique secondaire intégré au dos des smartphones. Associé à l’assistant intelligent YOYO Doubao, il pourra afficher des widgets de notification, des autocollants générés par IA et différentes interactions avec le système.

Cet écran pourra également servir à cadrer des autoportraits en utilisant les capteurs photo arrière. L’utilisateur pourra déclencher la prise de vue à l’aide d’un bouton latéral dédié, ce qui devrait faciliter l’utilisation des capteurs principaux pour les selfies.

Le module arrière intégrera par ailleurs un capteur PPG de haute précision. Selon HONOR, celui-ci pourra mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) en 60 secondes.

Précommandes ouvertes avant le lancement du 23 novembre

Les précommandes des trois modèles sont déjà ouvertes en Chine. HONOR accompagne cette phase de réservation d’une politique de remplacement pendant 365 jours.

Les prix officiels, les différentes configurations de mémoire et de stockage ainsi que la disponibilité sur les marchés internationaux seront communiqués lors de la présentation du 23 novembre. Cette annonce permettra notamment de mieux comprendre le positionnement respectif des HONOR 700S, 700 et 700 Pro.