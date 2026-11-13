Whoop veut donner une nouvelle dimension au suivi de la santé et de la condition physique. Le fabricant de bracelets connectés sans écran lance Humans, un réseau social intégré à son application qui permet aux membres de suivre leurs proches, de partager certaines données personnelles et d’échanger autour de leurs performances et de leur bien-être.

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Disponible à partir du jeudi 12 novembre pour tous les abonnés, quel que soit leur niveau d’adhésion, sans supplément, Humans permet de partager des informations sur le sommeil, la récupération, les entraînements ou les objectifs atteints. Les membres peuvent également publier des photos et ajouter des commentaires à leurs données. Les personnes qui les suivent peuvent réagir et laisser des messages.

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Selon Will Ahmed, le PDG de Whoop, toutes ces interactions reposent sur le volontariat : chacun choisit ce qu’il souhaite rendre visible et à qui.

Humans, une approche plus personnelle que les groupes Whoop Teams

Whoop dispose déjà d’une fonctionnalité sociale baptisée Teams, utilisée par un peu plus de la moitié de ses clients selon l’entreprise. Elle repose principalement sur des groupes et des classements, dans lesquels les membres peuvent consulter les informations des autres participants.

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Humans adopte une logique différente. Les utilisateurs choisissent individuellement leurs abonnés et définissent les données accessibles à chacun. Un entraîneur peut ainsi suivre plusieurs clients sans que ceux-ci aient nécessairement accès aux informations personnelles des autres membres de son groupe.

Cette approche ouvre également la porte à des usages familiaux. Un proche peut suivre les indicateurs de santé d’un parent ou d’un membre de sa famille, sans pour autant accéder à l’ensemble de ses données. Will Ahmed estime que les familles pourraient constituer l’un des principaux publics de cette nouvelle fonctionnalité.

Les premiers retours de la phase bêta ont aussi révélé un comportement intéressant : les utilisateurs seraient davantage mobilisés lorsqu’un proche affiche un score de récupération faible que lorsqu’il obtient un résultat presque parfait. Pour Whoop, Humans pourrait donc servir autant à encourager les bonnes performances qu’à repérer les moments où une personne traverse une période plus difficile et pourrait avoir besoin d’attention.

Whoop accélère son virage vers le bien-être médical

Derrière cette nouvelle fonctionnalité sociale se dessine une ambition plus large : faire de Whoop une plateforme de santé personnelle, au-delà du simple suivi sportif. Comme son concurrent Oura, l’entreprise cherche à profiter de l’intérêt croissant pour le bien-être et la prévention, notamment auprès d’une population vieillissante.

Whoop a déjà enrichi son offre avec plusieurs fonctionnalités orientées santé, parmi lesquelles un électrocardiogramme autorisé par la FDA, la détection de la fibrillation auriculaire, des indicateurs liés à la pression artérielle, des analyses sanguines et la possibilité de téléverser des dossiers médicaux.

Will Ahmed indique que l’entreprise a enregistré une « croissance considérable » de sa clientèle de plus de 60 ans au cours des 18 derniers mois, sans toutefois communiquer de chiffres précis. Il précise également que Whoop fait partie des premières entreprises admises dans un programme Medicare permettant le remboursement de certains dispositifs connectés, à condition qu’ils démontrent une amélioration des résultats de santé. L’entreprise compte désormais des membres bénéficiant de Medicare.

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Dans cette perspective, Humans pourrait devenir un outil de suivi entre générations. Les enfants adultes pourraient, par exemple, garder un œil sur certains indicateurs de santé de leurs parents vieillissants, à condition que ces derniers acceptent de les partager.

Le partage des données soulève des questions de confidentialité

Permettre à des proches de consulter des informations aussi personnelles que le sommeil, la récupération ou l’activité physique impose des garanties de confidentialité. Whoop affirme que les utilisateurs conservent le contrôle de leurs données et peuvent modifier leurs choix à tout moment.

Plusieurs mécanismes sont prévus :

Partage sélectif : chaque membre choisit les indicateurs qu’il souhaite partager et les personnes autorisées à les consulter.

Gestion des abonnés : il est possible de retirer un abonné à tout moment.

Mode furtif : une option permet de disparaître temporairement du réseau pendant quelques jours, sans modifier les paramètres habituels.

Données sensibles : les activités identifiées comme sensibles ne sont pas partagées par défaut.

Informations médicales : les alertes de santé et les données médicales ne sont pas partagées via Humans.

Modération : les utilisateurs peuvent signaler les commentaires et les photos jugés inappropriés, qui font ensuite l’objet d’un examen.

Toutefois, la question des mineurs reste moins clairement définie. L’âge minimum pour utiliser Whoop est fixé à 13 ans, avec des seuils plus élevés dans certains pays. Les adolescents peuvent donc potentiellement partager leurs données selon les paramètres de confidentialité et les consentements applicables. Interrogé sur la possibilité pour un parent de suivre directement les données d’un adolescent, Will Ahmed n’a pas répondu précisément et a renvoyé aux contrôles de confidentialité de la plateforme.

Le dirigeant affirme par ailleurs que Whoop ne vend pas les données de ses membres et ne les concède pas sous licence à des entreprises tierces. Il résume cette approche en expliquant que le produit de l’entreprise n’est pas l’utilisateur lui-même, mais son abonnement.

Whoop envisage de nouvelles acquisitions et prépare son avenir

L’entreprise entend également poursuivre son développement par des opérations de croissance externe. Interrogé sur le rachat de Counsel Health par Oura pour 625 millions de dollars, Will Ahmed s’attend à une consolidation accrue entre les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, les services médicaux et les objets connectés.

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Il affirme que Whoop reste à l’affût d’opportunités et estime que sa relation étroite avec ses membres pourrait lui donner une position favorable pour réaliser des acquisitions.

Sur le plan financier, le dirigeant reste plus discret. Il n’a pas communiqué le chiffre d’affaires de l’entreprise ni précisé si elle est rentable. Il indique néanmoins que Whoop compte désormais environ 1 200 employés, que le nombre d’adhérents à sa plateforme logicielle a progressé de plus de 70 % par an pendant trois années consécutives et que l’entreprise vise près de 4 millions de membres d’ici la fin de 2026.

Concernant une éventuelle introduction en Bourse, Will Ahmed affirme que Whoop entrera « certainement » en Bourse à l’avenir, sans donner de calendrier. L’entreprise avait levé un important financement plus tôt dans l’année, dans le cadre d’un tour de table valorisant fortement son activité.

Une distribution élargie et une concurrence qui s’intensifie

Whoop cherche parallèlement à toucher un public plus large. À partir de mars 2027, ses appareils seront commercialisés dans environ 500 magasins Ulta, une enseigne américaine spécialisée dans les produits de beauté. L’entreprise vise à terme une présence dans plus de 1 000 points de vente. Will Ahmed indique également que son audience féminine a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

La concurrence pourrait cependant devenir plus intense. Google a récemment présenté Fitbit Air, un bracelet sans écran qui reprend une partie du positionnement de Whoop. Apple travaillerait également sur un dispositif de suivi sportif similaire, selon des informations de Bloomberg.

Will Ahmed ne semble pas particulièrement inquiet de ces initiatives. Il estime que la commercialisation d’un produit comparable ne garantit pas son succès et affirme que la priorité de Whoop reste de répondre aux attentes de sa communauté.

Avec Humans, l’entreprise franchit une nouvelle étape : ses bracelets ne servent plus uniquement à mesurer les performances individuelles, mais pourraient devenir un support d’échange et de vigilance entre proches. Ce positionnement renforce son ambition dans le domaine de la santé personnelle, tout en plaçant la confidentialité des données au centre de son développement.