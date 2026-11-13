Une panne mondiale de Microsoft 365 perturbe Outlook, Teams et CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche depuis jeudi 12 novembre en début de soirée en France, d’après BleepingComputer. L’incident, suivi par Microsoft sous la référence MO1550821, n’était pas résolu vendredi en fin de matinée, après plus de 15 heures de perturbations.

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Downdetector a recensé plus de 130 000 signalements pour Outlook et des perturbations dans 74 pays et territoires, selon ITdaily. Microsoft indique ne pas avoir connaissance d’activité malveillante.

Prudence toutefois : la cause racine n’est pas confirmée, le diagnostic de Microsoft a évolué au fil de la nuit, et les sources divergent sur l’heure de début. Cet article est actualisé au fil des informations.

Les services touchés

L’avis de Microsoft cite Exchange Online, Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot et Microsoft Defender XDR. ITdaily ajoute Intune, Purview, Planner, To Do et le centre d’administration. Côté grand public, Outlook.com, OneDrive, OneNote, To Do et Microsoft 365 pour le web sont aussi signalés, d’après ITdaily et IT-Connect.

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Dans Teams, la messagerie et les réunions en ligne fonctionnent en grande partie ; ce sont surtout la création d’événements en direct et la planification de réunions qui échouent. Le courrier électronique est en revanche resté indisponible une grande partie de la journée de jeudi, selon CNBC.

La cause annoncée par Microsoft

Microsoft a d’abord évoqué une charge élevée sur son infrastructure dans plusieurs régions. Elle a ensuite précisé qu’un certain nombre de serveurs étaient devenus indisponibles de façon inattendue, ce qui surchargeait le reste du parc, sans hausse du trafic à l’origine du problème, selon BleepingComputer et CNBC. Un processus central des serveurs concernés était débordé, ajoute BleepingComputer.

Dans la nuit, Microsoft a aussi examiné une modification récente de configuration réseau, dont le retour en arrière a commencé vers 2 h du matin, d’après IT-Connect. Microsoft n’a pas confirmé que ce changement soit la cause. Selon des informations qui circulent, l’incident serait lié à des modifications de configuration des réseaux virtuels Azure (VNet) ; Microsoft ne l’a pas confirmé officiellement (notre article de suivi). Microsoft promet un rapport post-incident, avec la cause racine et des mesures de réparation, une fois l’incident maîtrisé ; aucune source ne l’indique comme publié.

Pas de piste cyberattaque pour l’instant

Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit sur X qu’il n’y avait aucune indication d’une origine malveillante ou d’une cyberattaque, selon The Week. Cette position est celle de Microsoft, pas le résultat d’une enquête indépendante. Le ministre australien de la Cybersécurité, Tony Burke, a comparé l’incident à celui de CrowdStrike, une mise à jour défectueuse, d’après CNBC.

Où en est la reprise

Jeudi soir, Microsoft a fait état d’une reprise limitée après avoir remis certains serveurs en service. Vendredi matin, elle parlait de premiers signes de stabilisation, selon CNBC, et aurait constaté des résultats positifs sur la stabilité d’une partie de l’infrastructure après un correctif de configuration, d’après WindowsForum, qui n’est pas une source officielle. Mais les serveurs redémarrés retombent quand le trafic revient, et le changement de configuration ne produit pas l’effet attendu, d’après ITdaily et The Week. Selon Digital Trends, Microsoft a ensuite déployé un correctif visant un composant d’authentification et de routage, qui semble améliorer la situation : la dernière mise à jour détaillée fait état de premiers signes de reprise, mais d’une capacité des serveurs encore inférieure à la normale, les équipes continuant de rétablir le trafic et de remettre des serveurs en ligne. Digital Trends situe le début des problèmes Exchange Online vers 11 h 17 (heure de l’Est, soit 17 h 17 à Paris), puis une panne plus large de Microsoft 365 vers 13 h 26 (19 h 26 à Paris). Dans sa dernière communication, publiée vendredi à 7 h (heure de l’Est, 13 h à Paris), Microsoft faisait état d’une amélioration encourageante en Europe, avec une disponibilité accrue des services et une meilleure distribution des e-mails ; l’Amérique du Nord s’améliorait progressivement et le Japon était relativement moins touché. La priorité va à la résorption des files d’attente et des retards de distribution, la fenêtre de conservation de 48 heures restant activée (notre article de suivi). Aucun délai de rétablissement complet n’est annoncé, et ITdaily décrit encore à 10 h 55 une situation en développement. Un incident distinct touche en parallèle les services grand public (Outlook.com, OneDrive, Teams), selon ITdaily. Un incident Teams plus ancien, jeudi matin, attribué à une contention de ressources, est lui résolu selon BleepingComputer.

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Les effets en cascade

Selon ITdaily, les connecteurs Microsoft 365 de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche et de ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche ne fonctionnent pas, Anthropic et OpenAI l’ayant signalé. Les liens réécrits par Safe Links ne s’ouvrent pas dans Outlook ou Teams, et des services tiers qui s’appuient sur le calendrier Outlook, comme Zoom ou Calendly, sont perturbés. Des services d’envoi comme Mailgun signalent des retards de livraison vers Microsoft, et ITdaily cite des retards de messagerie vers des agences de New York City Emergency Management. Nous avions déjà couvert une panne précédente de Microsoft 365.

Que faire en attendant

Les administrateurs peuvent suivre les références MO1550821 et EX1550543 dans le centre d’administration Microsoft 365, ou la page publique status.cloud.microsoft. Pour les messages en attente, Microsoft a prolongé jusqu’à 48 heures le délai de nouvelle tentative d’envoi, d’après CNBC : il est inutile de renvoyer en boucle un même e-mail. Microsoft prévient que la reprise sera progressive, au fur et à mesure que les applications se reconnectent.

Reste à connaître la cause racine

Reste à savoir ce qui a provoqué l’indisponibilité des serveurs, quand le service sera rétabli et si Microsoft indemnisera les clients. Nous actualisons cet article dès qu’un point d’étape ou le rapport définitif est publié.