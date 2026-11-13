Le lancement de l’iPhone 18 standard a été repoussé par rapport aux iPhone 18 Pro et à l’iPhone Duo. Si les tensions sur les prix de la mémoire et les difficultés d’approvisionnement ont été évoquées pour expliquer ce calendrier décalé, une autre raison serait désormais avancée : Samsung.

Publicité

Le fabricant sud-coréen aurait besoin de davantage de temps pour produire les capteurs photo destinés au prochain smartphone d’Apple.

Le dossier complet Smartphones iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : tout ce que l’on sait

Selon une information publiée par le média japonais Semiconportal, Apple aurait décidé de retarder la commercialisation de l’iPhone 18 standard afin de permettre à Samsung de constituer un stock suffisant de capteurs photo. Le groupe sud-coréen aurait commencé à développer des prototypes de nouveaux capteurs haute performance au printemps, avec une production de masse prévue à l’automne.

Ce calendrier aurait contraint Apple à repousser la sortie de son modèle.

Publicité

Samsung pourrait remplacer Sony comme fournisseur exclusif

Jusqu’à présent, Sony était le fournisseur de capteurs photo utilisé par Apple pour ses iPhone. L’iPhone 17, par exemple, embarque un capteur conçu par le fabricant japonais. Mais la stratégie d’approvisionnement de la firme de Cupertino serait en train d’évoluer, avec l’arrivée de Samsung comme deuxième fournisseur.

Cette évolution s’inscrirait dans un projet plus large visant à renforcer la production américaine d’Apple. L’entreprise avait annoncé l’année dernière un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux États-Unis, comprenant notamment le développement d’une nouvelle technologie de fabrication de puces sur un site américain avec Samsung.

Plusieurs informations avaient déjà associé ce partenariat à la production de nouveaux capteurs d’image destinés aux futurs iPhone. Les caractéristiques techniques précises de ces composants restent toutefois inconnues.

Un élément est en revanche confirmé : Sony ne sera plus l’unique fournisseur de capteurs photo d’Apple. Lors de sa présentation des résultats financiers du 5 novembre, le directeur financier de Sony, Lin Tao, a indiqué qu’il fallait désormais considérer comme une pratique normale le fait que les clients s’approvisionnent auprès de plusieurs entreprises.

Cette diversification pourrait-elle faire baisser le prix de l’iPhone 18 ?

L’arrivée de Samsung dans la chaîne d’approvisionnement pourrait répondre à deux objectifs. D’une part, Apple pourrait transférer une partie de la fabrication de ses composants aux États-Unis. D’autre part, la présence d’un deuxième fournisseur pourrait renforcer la concurrence sur les prix et contribuer à réduire les coûts de production des futurs iPhone.

Il serait toutefois prématuré d’en attendre une baisse du prix de l’iPhone 18. Le coût de la mémoire reste l’une des principales préoccupations de l’industrie et pourrait peser davantage sur le prix final des smartphones que les économies réalisées sur les capteurs photo.

Sur les réseaux sociaux, cette perspective ne semble d’ailleurs pas particulièrement inquiéter une partie des utilisateurs. Plusieurs internautes rappellent qu’Apple utilise déjà des composants Samsung dans ses appareils, notamment leurs écrans. Certains estiment même que les capteurs du fabricant sud-coréen pourraient donner de meilleurs résultats sur un iPhone que sur un smartphone Galaxy.

Samsung pourrait aussi se tourner vers Sony

La situation présente une certaine ironie : alors que Samsung pourrait devenir fournisseur de capteurs photo pour Apple, le constructeur sud-coréen envisagerait lui-même de faire appel à Sony pour certains de ses smartphones.

Selon des informations publiées plus tôt dans l’année, les Galaxy S27 et Galaxy S27 Plus pourraient intégrer un nouveau capteur Sony de 50 mégapixels. Celui-ci remplacerait le capteur ISOCELL de 50 mégapixels utilisé sur leurs prédécesseurs.

Les deux fabricants pourraient ainsi faire évoluer leurs stratégies d’approvisionnement, en diversifiant leurs partenaires plutôt qu’en dépendant d’un fournisseur unique.

Un nouveau capteur ne garantit pas de meilleures photos

Au-delà de l’identité du fabricant, les performances photographiques de l’iPhone 18 dépendront aussi du travail réalisé par Apple sur le traitement de l’image. Un capteur plus performant ne suffit pas, à lui seul, à garantir de meilleurs clichés.

La qualité finale repose également sur les algorithmes, le traitement logiciel et les optimisations apportées par le constructeur. Apple devra donc démontrer que cette nouvelle génération de composants s’accompagne de progrès concrets à l’usage, surtout s’il s’agit de la première génération de capteurs Samsung intégrée à un iPhone.