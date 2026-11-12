De nouvelles images aux rayons X de deux futurs iPhone circulent sur Internet et donnent un aperçu de leur architecture interne. Ces clichés, publiés par un leaker connu, suggèrent qu’Apple pourrait rapprocher davantage les conceptions de l’iPhone 18 standard et de son modèle plus abordable, l’iPhone 18e, attendu au printemps 2027. Les deux appareils partageraient une grande partie de leur agencement interne et pourraient bénéficier d’une batterie nettement plus généreuse.

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Les images ont été publiées sur le forum Qualcomm de Baidu Tieba par l’utilisateur Littertree66. Elles montrent des scans issus d’un système d’inspection automatisé aux rayons X. Deux appareils sont identifiés : Taycan (V67 K), présenté comme l’iPhone 18, et Nevera (V69), associé à l’iPhone 18e.

À première vue, les deux smartphones afficheraient une architecture interne très proche. Les cartes électroniques supérieure et inférieure occupent les mêmes emplacements, tout comme la batterie et les bobines MagSafe. Cette proximité pourrait témoigner de l’utilisation d’une plateforme matérielle commune, avec des différences ciblées selon les modèles.

Une batterie de 4 430 mAh pour l’iPhone 18

Les annotations visibles sur les images du modèle Taycan indiquent qu’Apple aurait supprimé le tiroir SIM physique, libérant ainsi de l’espace pour intégrer une batterie plus importante. Le haut-parleur inférieur et le moteur haptique auraient également été modifiés, passant d’une conception longue et étroite à un format plus large.

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Ces changements permettraient de faire progresser la capacité de la batterie d’environ 3 671 mAh à 4 430 mAh, soit une hausse proche de 20 %. Cette comparaison mérite toutefois une précision : la capacité de référence évoquée dans la fuite est légèrement inférieure aux 3 692 mAh annoncés par Apple pour l’iPhone 17. La nouvelle valeur pourrait donc concerner une variante exclusivement eSIMUne eSIM est une carte SIM intégrée au téléphone : l'abonnement de l'opérateur s'y télécharge par QR code ou application, sans carte en plastique à insérer. Lire la fiche.

Le module photo grand-angle semblerait également physiquement plus petit que celui de la génération précédente, sans changement annoncé de résolution du capteur. Une pièce identifiée comme « BG1 Array », située sous les deux appareils photo arrière, pourrait participer au fonctionnement du second objectif. Son rôle exact reste cependant à confirmer.

L’iPhone 18e profiterait de la même batterie

Les images associées au modèle Nevera suggèrent que l’iPhone 18e reprendrait lui aussi cette architecture interne et bénéficierait d’une batterie de 4 430 mAh. Ce serait une progression d’environ 10 % par rapport aux 4 005 mAh attribués à l’iPhone 17e.

La configuration photographique resterait toutefois plus simple. Le modèle abordable disposerait d’un unique appareil photo arrière grand-angle, positionné à l’endroit où l’iPhone 18 standard intégrerait son module ultra grand-angle. L’espace supplémentaire serait occupé par une pièce qui ressemble à un élément de remplissage en plastique.

Cette approche permettrait à Apple de conserver une base matérielle commune tout en différenciant les deux appareils sur certains composants. Elle pourrait aussi simplifier la conception et l’assemblage des deux modèles.

Apple rapprocherait ses iPhone standard et abordable

Ces images renforcent l’hypothèse d’une convergence entre les iPhone standard et les modèles « e ». Une architecture partagée, des batteries de capacité identique et un agencement interne similaire pourraient permettre à Apple de rationaliser davantage sa gamme.

Il reste néanmoins trop tôt pour considérer ces caractéristiques comme définitives. Les appareils visibles seraient des prototypes de préproduction, dont les composants et les spécifications peuvent encore évoluer avant leur commercialisation. Si les capacités de 4 430 mAh se confirment, l’autonomie pourrait devenir l’un des principaux arguments de cette génération, aussi bien sur l’iPhone 18 que sur l’iPhone 18e.