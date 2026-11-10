iPhone 18 : une batterie de 4 430 mAh, plus généreuse que celle de l’iPhone 18 Pro ?

Apple préparerait une évolution intéressante pour son prochain smartphone standard. Alors que la firme aurait choisi de décaler le lancement de l’iPhone 18 classique au premier semestre 2027, une nouvelle fuite évoque une batterie de 4 430 mAh. Si cette capacité se confirme, elle dépasserait celle annoncée pour l’iPhone 18 Pro, pourtant plus haut de gamme.

Publicité

Cette information provient d’un média chinois, qui reprend les premières indications partagées par le leaker Digital Chat Station. Ce dernier avait récemment évoqué une batterie de plus grande capacité pour le modèle standard, sans toutefois avancer de chiffre précis. La nouvelle fuite apporte donc une valeur plus concrète, mais elle reste à prendre avec précaution en l’absence de confirmation d’Apple.

Une batterie de 4 430 mAh pour l’iPhone 18

Selon cette information, l’iPhone 18 embarquerait une batterie de 4 430 mAh. À titre de comparaison, l’iPhone 18 Pro disposerait d’une cellule de 4 056 mAh. Le modèle standard afficherait ainsi une capacité supérieure d’environ 9,2 % à celle de son grand frère Pro.

L’écart serait d’autant plus notable que l’iPhone 18 Pro proposerait une batterie légèrement plus importante que celle de son prédécesseur. L’iPhone 17 Pro embarquerait en effet une cellule de 3 998 mAh, soit une progression annoncée de 1,7 % avec la génération suivante.

Publicité

Cette différence de capacité ne signifie toutefois pas automatiquement que l’iPhone 18 standard offrira une meilleure autonomie. La consommation dépend également de nombreux facteurs, notamment de l’écran, de l’optimisation logicielle et du processeur utilisé.

La puce A20 pourrait faire la différence

L’iPhone 18 standard serait équipé d’une puce A20 gravée en 2 nm, tandis que le modèle Pro utiliserait une déclinaison A20 Pro. Les différences d’architecture et de consommation entre ces deux processeurs pourraient donc influencer les résultats en matière d’autonomie.

Il est ainsi possible que l’iPhone 18 Pro compense sa batterie annoncée comme plus petite grâce à une meilleure efficacité énergétique. Mais, sans tests comparatifs, impossible de déterminer lequel des deux modèles tiendra le plus longtemps loin d’une prise électrique.

La fiche technique supposée de l’iPhone 18 comprend également un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’arrière, Apple conserverait un double appareil photo composé de deux capteurs de 48 mégapixels, l’un principal et l’autre ultra grand-angle.

Une batterie plus généreuse ne serait pas une première chez Apple

Si cette fuite se confirme, Apple ne ferait finalement que renouer avec une configuration déjà observée sur plusieurs générations. L’iPhone 15 disposait ainsi d’une batterie de 3 349 mAh, contre 3 274 mAh pour l’iPhone 15 Pro. Même constat avec l’iPhone 14, dont la cellule de 3 279 mAh dépassait les 3 200 mAh de celle de l’iPhone 14 Pro.

Les générations iPhone 16 et iPhone 17 auraient fait exception à cette tendance récente, avec une capacité légèrement inférieure pour le modèle standard par rapport à son équivalent Pro. L’iPhone 18 pourrait donc marquer un retour à une stratégie déjà connue chez Apple.

Reste une autre inconnue : le prix. Certaines informations évoquent une possible hausse tarifaire pour l’iPhone 18, ce qui pourrait réduire l’intérêt d’une batterie plus importante si cette évolution s’accompagne d’un positionnement commercial moins avantageux. Apple n’a encore confirmé ni les caractéristiques, ni le tarif, ni la date de lancement de son futur modèle standard.