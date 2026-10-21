Apple pourrait modifier sensiblement le design de son prochain iPhone standard, alias iPhone 18. Des images récemment diffusées montrent un appareil doté d’un module photo horizontal qui occupe une large partie de la zone supérieure du dos, rompant avec l’agencement vertical de l’iPhone 17. Toutefois, prudence : ces visuels semblent avoir été générés par intelligence artificielle et ne constituent pas des photographies authentiques du produit.

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Ce changement s’inscrirait dans une évolution plus large de la stratégie de lancement d’Apple. Comme attendu, l’iPhone 18 standard n’est pas sorti pas en même temps que les modèles Pro, mais il est attendu auç printemps 2027, plusieurs mois après les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliant de la marque, l’iPhone Duo.

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Un module photo horizontal pour l’iPhone 18

Les rendus attribués à l’iPhone 18 présentent un bloc photo plus large que celui de son prédécesseur. Les deux capteurs resteraient disposés l’un au-dessus de l’autre, mais seraient intégrés dans un module horizontal qui s’étend sur la partie supérieure de la coque. Le flash et les autres éléments associés à l’appareil photo prendraient également place dans cette zone.

Si Apple retenait effectivement cette conception, il s’agirait d’un changement visuel notable pour son iPhone standard. Le constructeur conserverait néanmoins une configuration à deux caméras, avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, selon les informations qui circulent actuellement. Aucun téléobjectif dédié n’est évoqué.

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Les images montrent également trois finitions potentielles : argent, rose et bleu foncé. Là encore, rien ne permet de confirmer que ces coloris correspondent aux choix définitifs d’Apple. En l’absence de prototypes authentifiés ou de visuels officiels, ces rendus doivent avant tout être considérés comme une illustration possible du futur design.

Une sortie repoussée au printemps 2027

Le calendrier de lancement serait donc l’autre changement majeur de cette génération. Apple a déjà lancé les iPhone 18 Pro et Pro Max ainsi que l’iPhone Duo, alors que l’iPhone 18 standard doit attendre le printemps 2027.

D’après des informations industrielles relayées par MyDrivers, la production de ce dernier pourrait débuter à la fin du mois de novembre. Ce calendrier reste à confirmer, mais il correspondrait à une stratégie permettant à Apple de répartir ses lancements sur plusieurs mois plutôt que de concentrer toute sa gamme sur la période de rentrée.

Un tel décalage pourrait aussi aider l’entreprise à gérer les contraintes de fabrication et les coûts des composants. En étalant la production et la commercialisation, Apple disposerait potentiellement de davantage de souplesse pour organiser sa chaîne d’approvisionnement et relancer l’intérêt pour l’iPhone au cours du premier semestre.

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Puce A20, 9 Go de RAM et stockage de 256 Go évoqués

Les rumeurs prêtent à l’iPhone 18 plusieurs caractéristiques techniques encore non confirmées. L’appareil pourrait embarquer une puce A20, accompagnée de 9 Go de mémoire vive, et fonctionner sous iOS 27. Le stockage de base atteindrait 256 Go, tandis que la caméra frontale disposerait d’une définition de 18 mégapixels.

Le smartphone intégrerait également le modem C2 développé par Apple et conserverait une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68, toujours selon ces informations préliminaires.

Ces spécifications doivent être considérées avec précaution : Apple n’a confirmé ni la configuration matérielle ni la date de lancement. Il reste notamment à connaître les caractéristiques de l’écran, les performances photographiques réelles, l’autonomie et les éventuelles différences entre les versions commercialisées selon les marchés.

Apple veut-il répartir ses lancements sur toute l’année ?

Si ce calendrier se confirme, Apple pourrait disposer d’un produit phare supplémentaire pour le printemps 2027. L’iPhone 18 standard arriverait alors après les modèles les plus haut de gamme, avec la possibilité de bénéficier d’une nouvelle fenêtre médiatique et commerciale.

Le choix d’un module photo horizontal serait, lui, plus immédiatement visible pour les utilisateurs. Mais tant que les images disponibles ne sont pas authentifiées, il est impossible d’affirmer qu’Apple a réellement retenu ce design. Les caractéristiques techniques et le calendrier restent eux aussi au stade de la rumeur.

L’iPhone 18 pourrait donc apporter un changement esthétique important tout en conservant une configuration photo à deux capteurs. Il faudra attendre des informations plus solides pour savoir si ce nouveau look se concrétisera et si le décalage de lancement annoncé deviendra la nouvelle stratégie d’Apple.