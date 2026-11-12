Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

La sortie de GTA 6 pourrait provoquer un phénomène assez inhabituel dans le monde du jeu vidéo : des millions de joueurs seraient prêts à modifier leur emploi du temps professionnel ou scolaire pour profiter du lancement.

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Selon une enquête réalisée par PCMag, environ 12,5 millions de joueurs adultes aux États-Unis envisagent de poser des congés ou d’adapter leurs horaires à l’occasion de la sortie du jeu de Rockstar Games, prévue le 19 novembre 2026.

Ce chiffre illustre l’attente considérable autour du prochain épisode de la franchise Grand Theft Auto. Treize ans après GTA 5, Rockstar s’apprête à proposer une nouvelle aventure qui suscite déjà un engouement important, au point d’influencer les projets personnels et professionnels d’une partie des joueurs.

La génération Z particulièrement mobilisée

L’enquête de PCMag révèle que cette volonté de modifier son emploi du temps est encore plus marquée chez les jeunes adultes. La proportion passe de 8 % à 13 % lorsque l’étude se concentre sur la génération Z.

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Les différences entre les hommes et les femmes restent relativement limitées : 9 % des joueurs masculins envisageraient de prendre des congés ou d’adapter leur planning, contre 7 % des joueuses. L’intérêt pour GTA 6 ne se limite donc pas à un profil unique de joueur.

Pour une partie de la génération Z, ce nouvel épisode pourrait même constituer une première véritable expérience de la franchise. GTA 5 étant resté particulièrement présent pendant plus d’une décennie, certains joueurs découvriront pour la première fois l’univers de Rockstar avec ce sixième opus.

La génération Alpha pourrait également découvrir la série avec GTA 6, même si l’enquête citée ne fournit pas de données spécifiques sur cette catégorie de joueurs.

Les consoles aussi au cœur de l’attente

L’arrivée du jeu influence également les décisions d’achat de matériel. Selon le rapport de PCMag, plus de la moitié des joueurs adultes américains prévoient de renouveler leur console pendant cette période, GTA 6 figurant parmi les principales motivations.

Cette perspective pourrait contribuer à soutenir les ventes de consoles à l’approche du lancement. Les joueurs souhaitent disposer d’un équipement compatible et suffisamment performant pour profiter du nouveau titre dans les meilleures conditions.

Le coût du matériel reste néanmoins une préoccupation. Certains consommateurs préfèrent attendre les promotions des fêtes de fin d’année avant d’investir, dans un contexte de hausse des prix des consoles et des composants, notamment sur fond de tensions autour de l’approvisionnement en mémoire vive.

Le jeu vidéo reste aussi un moyen de décompresser

L’enquête met également en lumière une autre motivation importante derrière la pratique du jeu vidéo. Pour 44 % des joueurs interrogés, la recherche de détente et de réduction du stress constitue la principale raison de jouer pendant les fêtes de fin d’année.

GTA 6 pourrait ainsi représenter bien davantage qu’un simple divertissement pour une partie de son public. Les joueurs qui ont découvert Vice City dans les précédents épisodes retrouveront un univers associé à leurs souvenirs, tandis que les nouveaux venus pourront découvrir la franchise dans une nouvelle aventure.

Entre nostalgie, curiosité et attente d’un renouvellement technique, Rockstar bénéficie d’une mobilisation exceptionnelle avant même la commercialisation de son jeu. Reste à savoir si le lancement du 19 novembre 2026 sera à la hauteur de ces attentes, et combien de joueurs passeront effectivement leur journée de travail ou leurs cours pour retrouver Jason et Lucia.