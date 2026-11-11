Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les joueurs pourraient ne pas devoir attendre une nouvelle décennie avant de découvrir le prochain grand jeu de Rockstar Games. À neuf jours de la sortie de GTA 6, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a laissé entendre que le rythme de développement et de publication des prochaines productions du studio pourrait sensiblement évoluer au cours des dix prochaines années.

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Dans un entretien accordé à IGN, le dirigeant a été interrogé sur la capacité de Rockstar à proposer de nouveaux jeux plus régulièrement. Sa réponse laisse entrevoir une stratégie différente pour les franchises emblématiques de l’éditeur, notamment Grand Theft Auto.

« Nous pensons que la nature et la cadence des contenus issus de nos franchises emblématiques, dont GTA, seront radicalement différentes au cours de la prochaine décennie », a déclaré Strauss Zelnick. Une déclaration qui ne constitue pas une confirmation de GTA 7, mais qui suggère que Take-Two souhaite accélérer le renouvellement de ses grandes licences.

GTA 6 pourrait servir de nouvelle base technologique

Cette perspective rejoint des propos tenus le mois précédent par Phil Hooker, responsable du développement chez Rockstar North. Dans un entretien avec Jason Schreier, il avait indiqué que les joueurs n’auraient pas nécessairement à attendre huit années supplémentaires avant le prochain jeu du studio.

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L’idée serait notamment de tirer parti du travail considérable réalisé pour GTA 6. L’équipe, le moteur et les outils de développement déjà en place pourraient faciliter la production des prochains projets, en évitant de repartir de zéro sur certains aspects techniques.

GTA 6 pourrait ainsi constituer une nouvelle fondation pour les productions futures de Rockstar. Cela ne signifie pas que GTA 7 est déjà en développement, mais le studio pourrait bénéficier d’un environnement de production plus mature pour ses prochains jeux.

GTA 7 ou L.A. Noire 2 : quelle sera la prochaine étape ?

Pour l’instant, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive n’ont annoncé officiellement le prochain jeu du studio après GTA 6. Plusieurs possibilités circulent néanmoins, dont un éventuel retour de L.A. Noire.

Lors de l’événement iicon organisé cette année, Strauss Zelnick avait déjà laissé entendre que Rockstar pourrait étudier la possibilité d’une suite à L.A. Noire. Cette piste reste toutefois à prendre avec précaution : aucune production n’a été confirmée.

Qu’il s’agisse de GTA 7, d’un nouveau L.A. Noire ou d’une autre franchise, le message de Take-Two est relativement clair : l’entreprise souhaite proposer ses expériences vidéoludiques majeures à un rythme différent au cours de la prochaine décennie.

Reste à savoir ce que cela signifie concrètement pour les joueurs. Une sortie plus rapide ne garantit pas nécessairement un calendrier annuel, et Rockstar n’a communiqué aucune fenêtre de lancement pour ses prochains projets. Mais après les longues années d’attente entre certains de ses jeux, cette évolution pourrait changer sensiblement les perspectives de la franchise Grand Theft Auto.