Samsung pourrait profondément modifier le design de ses futurs Galaxy S27. Des maquettes attribuées aux Galaxy S27 Ultra, S27 Pro et S27 Plus viennent d’être dévoilées par le leaker Sonny Dickson. Elles montrent un imposant bloc photo qui occupe presque toute la largeur de la partie supérieure du smartphone. Une rupture esthétique importante pour Samsung, dont les derniers modèles haut de gamme privilégiaient des modules photo relativement discrets.

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Les images ont été publiées sur X par Sonny Dickson, un leaker australien connu pour ses maquettes de produits Apple et Android. Les trois modèles présentés suggèrent une nouvelle approche baptisée « camera slab » : les appareils photo seraient regroupés dans une large plateforme légèrement surélevée, posée au-dessus de la coque arrière.

Le changement serait particulièrement visible sur les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. Leur bloc photo semble s’étendre presque d’un bord à l’autre, donnant au dos une apparence très différente de celle des générations précédentes.

Un bloc photo qui change radicalement l’identité des Galaxy

Depuis les Galaxy S20 Ultra et S21 Ultra, Samsung a progressivement adopté un design photographique plus sobre sur ses modèles premium. Même le Galaxy S26 Ultra conserve une disposition relativement discrète, avec des objectifs qui dépassent individuellement de la coque arrière.

Les maquettes du Galaxy S27 montrent une orientation différente. Au lieu de multiplier les objectifs apparents directement sur la coque, Samsung pourrait les intégrer dans un module plus large et plus massif. Cette conception rappelle les plateformes photographiques adoptées récemment par certains concurrents, notamment sur les iPhone.

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Un autre leaker chinois semble également partager cette interprétation générale du design, même si son illustration diffère sur l’emplacement de l’un des objectifs. La convergence de ces représentations apporte un élément supplémentaire à la rumeur, sans toutefois constituer une confirmation officielle.

Les réactions sont déjà très partagées

La nouvelle esthétique n’a pas suscité un enthousiasme évident parmi les premiers internautes. Sur X comme sur Reddit, plusieurs utilisateurs critiquent l’ampleur du module photo et estiment qu’il rappelle trop les larges blocs présents sur certains smartphones concurrents.

Une autre inquiétude concerne la stabilité du téléphone lorsqu’il est posé sur une surface plane. Un bloc photo aussi imposant pourrait accentuer le phénomène de basculement lorsque l’utilisateur touche l’écran, un défaut souvent désigné sous le nom de « table wobble ».

Cependant, il reste possible que cette conception réponde à des contraintes techniques. Un module plus volumineux pourrait accueillir des optiques plus importantes, des composants photographiques améliorés ou des solutions thermiques spécifiques. Aucune de ces explications n’est confirmée à ce stade.

Des maquettes à prendre avec précaution

Sonny Dickson dispose d’un historique crédible dans la publication de maquettes de futurs smartphones. Ses modèles factices de l’iPhone Duo, diffusés en juillet 2026 alors que l’appareil était encore présenté sous le nom d’iPhone Fold, avaient notamment donné un aperçu pertinent de son apparence générale.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les caractéristiques visibles sur ses maquettes sont définitives. Certaines informations associées à ses précédentes publications se sont révélées inexactes, notamment concernant les coloris supposés disponibles pour l’iPhone Duo.

Les Galaxy S27 ne sont pas encore présentés officiellement et Samsung n’a communiqué aucun détail sur leur conception. Ces maquettes peuvent donc refléter une direction envisagée, mais aussi des prototypes ou des accessoires dont les dimensions ne correspondent pas nécessairement aux produits finaux.

Si cette nouvelle identité visuelle se confirme, Samsung ferait en tout cas un choix esthétique particulièrement visible pour sa prochaine génération haut de gamme. Reste à savoir si ce bloc photo XXL dissimule de véritables évolutions matérielles ou s’il s’agit avant tout d’un changement de design.