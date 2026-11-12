OPPO dévoile progressivement les caractéristiques de sa prochaine série Reno 17. Avant sa présentation officielle en Chine, le constructeur a confirmé la configuration photo du Reno 17 standard : quatre appareils photo de 50 mégapixels, répartis entre les modules arrière et la caméra frontale. La marque met également l’accent sur les Live Photos, avec plusieurs fonctions destinées à améliorer la capture et le partage de ces images animées.

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Le Reno 17 sera présenté le 16 novembre à 19 heures, heure de Pékin, aux côtés du Reno 17 Pro. Un nouveau visuel officiel permet déjà de connaître précisément l’équipement photographique du modèle standard.

Quatre appareils photo de 50 mégapixels

La configuration annoncée par OPPO repose sur trois capteurs arrière de 50 mégapixels : un module principal présenté comme ultra-haute définition, un téléobjectif périscopique et un ultra grand-angle. À l’avant, le smartphone dispose également d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels destiné aux selfies.

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Cette approche marque une évolution par rapport aux Reno 16 et Reno 16 Pro commercialisés en Chine. Les deux modèles précédents étaient équipés d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Le Reno 17 standard abandonne donc cette définition de 200 mégapixels au profit d’une configuration homogène autour de quatre capteurs de 50 mégapixels.

OPPO précise toutefois que les caractéristiques varient selon les versions de la gamme. Les informations communiquées concernent uniquement le Reno 17 standard : la marque n’a pas encore confirmé si le Reno 17 Pro conservera un capteur principal de 200 mégapixels ou adoptera une configuration différente.

Les Live Photos au cœur de la stratégie photo

Au-delà du matériel, OPPO présente la série Reno 17 comme une gamme particulièrement orientée vers les Live Photos. Le constructeur promet des clichés aux couleurs naturelles, capables de restituer la lumière et l’ambiance de la scène, quelle que soit la focale utilisée.

La marque met également en avant des Live Photos en 4K d’une durée de six secondes. Une nouvelle palette de couleurs doit permettre d’appliquer rapidement différents rendus visuels avant de partager les images. Les exemples présentés par OPPO montrent notamment des ciels plus bleus, une lumière plus chaleureuse et une esthétique cinématographique.

Cette orientation suggère que OPPO souhaite faire de la photographie animée un argument central de la série, en associant polyvalence matérielle et possibilités de traitement directement accessibles depuis le smartphone.

Présentation le 16 novembre en Chine

Les OPPO Reno 17 et Reno 17 Pro seront officiellement dévoilés le 16 novembre à 19 heures, heure chinoise. Le constructeur a déjà publié plusieurs visuels des deux appareils, mais les prix et les différences précises entre leurs équipements photo restent à confirmer.

La présentation devrait notamment permettre de découvrir la configuration du modèle Pro, encore inconnue sur plusieurs points. Il faudra également attendre les annonces officielles pour connaître les éventuelles différences entre les versions chinoises et les modèles destinés aux marchés internationaux.